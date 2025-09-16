Draghi critica la falta de avances en la UE un año después de su informe: "La inacción amenaza nuestra competitividad y nuestra soberanía"

La Comisión Europea ha organizado este martes una conferencia para hacer balance un año después del informe sobre competitividad redactado por Mario Draghi, en la que mientras la presidenta Ursula von der Leyen ha sacado pecho por las propuestas presentadas por el Ejecutivo comunitario para cumplirlo, el italiano ha criticado duramente la falta de avances y ambición.

Cuando Von der Leyen pidió a Mario Draghi que analizara qué reformas eran necesarias en el bloque para mejorar su competitividad, el ex primer ministro italiano y ex presidente del Banco Central Europeo solo puso una condición: que ese informe no fuera un análisis académico más, sino un plan de acción. Ha sido la propia alemana quien ha compartido la anécdota. Pero la respuesta del italiano muestra que para él, no se han dado suficientes pasos.

Un año después del informe Draghi, "Europa se encuentra en una situación más difícil", ha dicho el ex primer ministro. "Nuestro modelo de crecimiento se está desvaneciendo, las vulnerabilidades aumentan y no hay un camino claro para financiar las inversiones que necesitamos", ha sentenciado durante una conferencia en la que Bruselas esperaba celebrar los avances para cumplir con el plan.

En un contexto geopolítico cada vez más complejo, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Draghi considera que los retos que amenazaban el crecimiento de la UE y su capacidad para cumplir con sus ambiciones climáticas, digitales y de seguridad "se han agudizado". La falta de acción supone no solo una amenaza para la competitividad, sino también para la soberanía del bloque.

Seguridad y economía

De hecho, el italiano ha sido durísimo con el acuerdo comercial con EEUU y la complacencia respecto a China. "Incluso cuando nuestro peso económico es y sigue siendo considerable, la dependencia de Estados Unidos en materia de defensa se citó como una de las razones por las que tuvimos que aceptar un acuerdo comercial en gran medida en los términos estadounidenses", ha criticado Draghi.

"La dependencia de materiales críticos chinos", ha añadido, "ha mermado nuestra capacidad para evitar que el exceso de capacidad de China inunde Europa o para contrarrestar su apoyo a Rusia". El ex 'premier' ha advertido que en un mundo en el que los gobiernos están dispuestos a hacer lo que sea para defender sus intereses, "la línea entre economía y seguridad es cada vez más borrosa".

A ojos del italiano, Europa está fracasando en su respuesta. "La respuesta de Europa ha caído en dos trampas: esfuerzos nacionales descoordinados o fe ciega en que las fuerzas del mercado crearán nuevos sectores. La primera nunca puede alcanzar la escala necesaria. La segunda es imposible cuando otros distorsionan los mercados y alteran la igualdad de condiciones", ha advertido el italiano.

También ha llamado a reforzar la capacidad de reacción en áreas clave como son la defensa, la industria y las tecnologías del futuro. En este sentido, pide unidad, sobre todo en la inversión. Esto pasa por una mayor coordinación en las ayudas de Estado, priorizando los proyectos de interés común, armonizando la legislación en estas áreas, para evitar caer en proteccionismos nacionales.

Más flexibilidad

Draghi ha reconocido los esfuerzos de la Comisión Europea y celebra que Von der Leyen haya puesto la competitividad en el corazón de su agenda, pero no cree que sea suficiente. El italiano aplaude los acuerdos comerciales para abrir nuevos mercados -con el Mercosur, o México-, los intentos de aumentar la inversión y la promoción de los proyectos estratégicos. Pero cree que hay que ir más allá.

En su discurso, Draghi se ha centrado en dos áreas clave para el desarrollo industrial europeo: la inteligencia artificial y la energía. En la primera, reclama flexibilidad en la ley de protección de datos para alimentar los modelos de desarrollo. El italiano alega que esta legislación "ha aumentado el coste de los datos en aproximadamente un 20% para las empresas de la UE en comparación con sus homólogas estadounidenses".

Pero además, Draghi pone en el punto de mira la legislación que la UE aprobó hace apenas unos meses. "La Ley de IA es otra fuente de incertidumbre", ha dicho antes de pedir pausar temporalmente esta norma. También ha reclamado hacer efectivo lo antes posible "el régimen 28" para facilitar que las empresas operen bajo las mismas normas cuando hagan negocios en distintos países del bloque.

El coste de la energía

Como hiciera en su informe, Draghi ha vuelto a insistir en la importancia de abordar el coste de la energía para garantizar el desarrollo industrial. "Los precios del gas natural en la UE siguen siendo casi cuatro veces más altos que en Estados Unidos", ha dicho el italiano, "a menos que esta brecha se reduzca, la transición hacia una economía de alta tecnología se estancará".

El italiano ha criticado el plan de la Comisión Europea ya que la principal medida pasa por relajar las ayudas de Estado para que los gobiernos puedan subvencionar el coste. "Esto puede ofrecer un alivio temporal, pero no soluciona las razones estructurales por las que la energía en Europa es tan cara", ha advertido. A largo plazo, ha dicho que la mejor inversión de la UE es la descarbonización, pero esta requiere más inversión en renovables y mejores infraestructuras.

En el ámbito de la energía, el italiano ha cuestionado las condiciones del acuerdo con Estados Unidos por el que la UE se compromete a hacer compras de energía por valor de 750.000 millones de dólares. "Independientemente de las condiciones de ese acuerdo, debe considerarse como una oportunidad para reorganizar la forma en que compramos gas", ha dicho, llamando a hacer uso de las compras conjuntas para "reforzar el poder de negociación, reducir los márgenes de los intermediarios y protegernos de la volatilidad de los mercados al contado".

Draghi también ha llamado en su discurso a proteger el sector del automóvil reforzando la demanda interna y apoyando el desarrollo de la industria y protegiéndola de prácticas abusivas de actores externos. "El sector automovilístico pondrá a prueba la capacidad de Europa para armonizar la normativa, las infraestructuras y el desarrollo de la cadena de suministro en una estrategia coherente para la industria", ha dicho. "No olvidemos que da empleo a más de 13 millones de personas en toda la cadena de valor", ha añadido.

Más velocidad

Draghi ha advertido que ciudadanos y empresas se sienten "frustrados" y "decepcionados" por la lentitud con la que se mueve la UE, creen que no está a la altura del ritmo al que cambian los tiempos y temen "que los gobiernos no hayan comprendido la gravedad del momento". Con demasiada frecuencia, ha dicho el italiano, "se ponen excusas para justificar nuestra lentitud".

Para Draghi, aludir al respeto a los procesos internos de la UE no es otra cosa que "complacencia". Por eso llama a tomar medidas. "Un camino diferente exige una nueva velocidad, escala e intensidad. Significa actuar juntos, no fragmentar nuestros esfuerzos. Significa concentrar los recursos donde el impacto sea mayor", ha dicho.

El ex premier italiano ha dicho que Europa necesita obtener resultados "en meses, no en años" y propone adaptar el modelo de toma de decisiones. Draghi cree que en algunas áreas, la UE debería actuar más como "menos como una confederación y más como una federación". Pero también que no hay tiempo para reformas. Por eso ha pedido avanzar, si es necesario, mediante coaliciones de voluntarios.

Deuda conjunta

El paso lógico para avanzar más unidos a ojos del ex presidente del Banco Central Europeo es la financiación común. "Si logramos centrar nuestros esfuerzos de esta manera, el siguiente paso lógico es conceder la deuda conjunta para proyectos comunes, ya sea a nivel de la UE o entre la coalición de Estados miembros, para amplificar los beneficios de la coordinación", ha dicho.

"La emisión conjunta no ampliará mágicamente el espacio fiscal", ha reconocido el italiano, pero sí permitiría a Europa financiar proyectos más grandes en áreas de interés general. Además, insiste en la importancia de las reformas estructurales que permitan fomentar la inversión privada para reducir la dependencia de fondos públicos.

La solución, en cualquier caso, pasa por acabar con los tabúes porque circunstancias excepcionales requieren medidas excepcionales. "Para la supervivencia de Europa, debemos hacer lo que no se ha hecho antes y negarnos a que nos frenen los límites que nos hemos impuesto", ha subrayado. "Los ciudadanos europeos piden a sus dirigentes que levanten la vista de sus preocupaciones cotidianas hacia su destino común europeo y comprendan la magnitud del desafío", ha sentenciado.