ESTADOS UNIDOS
Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras la reunión en Madrid
EP
MADRID
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la reunión de este lunes en Madrid entre representantes comerciales chinos y estadounidenses ha concluido con un acuerdo "sobre cierta compañía que los jóvenes querían salvar", en una clara alusión a la red social TikTok.
"La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien", ha celebrado Trump en su red Truth Social, donde ha anunciado también que el próximo viernes hablará por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping. "¡La relación sigue siendo fuerte!", ha proclamado.
La delegación norteamericana está encabezada por el secretario de Comercio, Scott Bessent, mientras que por parte china participa el vice primer ministro He Lifeng.
