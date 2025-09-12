Violencia política en EEUU
Trump anuncia que el supuesto asesino de Charlie Kirk ha sido detenido
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este viernes la detención del presunto asesino del activista Charlie Kirk, que falleció el miércoles de un disparo mientras daba un discurso en una universidad de Utah. Trump ha informado del arresto en la cadena Fox.
"Creo, con un grado de certeza alto, que lo tenemos en custodia", ha asegurado antes de declinar ofrecer más detalles.
