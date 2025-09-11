Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Al menos un muerto en un ataque israelí contra una motocicleta en el sur del Líbano

Al menos una persona murió este jueves en un ataque israelí contra una motocicleta que circulaba por el distrito de Tiro, en el sur del Líbano, en una continuación de sus acciones bélicas contra territorio libanés pese a los esfuerzos en marcha para desarmar al grupo chií libanés Hizbulá.

El bombardeo fue perpetrado por un avión no tripulado en la carretera que une las localidades de Ain Baal y Bazourieh, donde perdió la vida una persona, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública, sin ofrecer detalles sobre la identidad de la víctima.

Este mismo lunes, una oleada de bombardeos israelíes contra el Valle de la Bekaa, en el este del país, dejó cinco fallecidos más y otros tantos heridos en diferentes áreas.