En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Hamás dice estar listo para negociar "inmediatamente" las propuestas de acuerdo planteado por Estados Unidos
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Sanidad de Gaza reclama "protección inmediata" para hospitales y equipos médicos
El Ministerio de Sanidad de Gaza lanzó este martes una "llamada urgente" a la comunidad internacional para que garantice la "protección inmediata" de los hospitales y equipos médicos en la capital del enclave, donde el Ejército israelí ordenó una evacuación completa más temprano el mismo día.
"El Ministerio pide la protección inmediata de los hospitales y equipos médicos y la apertura de rutas seguras para acceder a ellos en la Gobernación de Gaza (donde se encuentra la capital del enclave palestino), advirtiendo de una catástrofe humanitaria que amenaza la vida de miles de pacientes y heridos", señalaron las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista Hamás, en un comunicado.
El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, instó más temprano el mismo día a los residentes de la ciudad de Gaza a evacuarla por completo, en el marco de la ofensiva militar lanzada en agosto para tomar la capital de la Franja.
El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza
El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee instó a los gazatíes este martes por la madrugada a evacuar toda la ciudad de Gaza.
"A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en todos sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este, hasta el mar al oeste", anunció por su cuenta de X.
Israel bombardea instalaciones militares en Siria
Aviones de combate israelíes han bombardeado este lunes instalaciones militares en las provincias de Homs y Latakia, en Siria, según han informado medios sirios. En concreto ha sido bombardeado la zona de Auras, en Homs, donde se han escuchado tres explosiones simultáneas y poco después se ha escuchado una potente explosión en las inmediaciones de la ciudad de Palmira. Asimismo ha sido bombardeada la base militar de Saqubin, en Latakia, aunque no ha trascendido ninguna información sobre pérdidas materiales o personales. Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país del expresidente Bashar Al Assad después de la toma de Damasco el pasado 7 de diciembre por yihadistas y rebeldes encabezados por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición del país.
El genocidio en Gaza fuerza al PSOE a endurecer su relación con Israel
El PSOE no ocupa una posición cómoda en el debate político español sobre Israel. Para gran parte de sus aliados parlamentarios, como ERC, Bildu y Podemos, las sanciones anunciadas este lunes por Pedro Sánchez, que incluyen el embargo total de armas al país de Oriente Próximo, resultan tardías e insuficientes. Para el PP, en cambio, suponen dos cosas a la vez: un peaje a esos mismos socios y una “cortina de humo” para “desviar el foco” de los casos de corrupción que afectan al presidente del Gobierno. Pero los socialistas aseguran que la inmensa mayoría de la población española comparte su posición ante la masacre de Gaza, subrayan que Sánchez está liderando las voces dentro de la UE para aprobar medidas más firmes dentro de un conflicto en el que Israel ya ha provocado la muerte de 64.500 personas, la mayoría mujeres y niños, y al mismo tiempo emplazan al partido de Alberto Núñez Feijóo a abandonar la “equidistancia” y condenar el “genocidio” de la población palestina en la franja.
Urtasun afirma que si el Gobierno toma medidas contra Israel es "gracias al trabajo de Sumar"
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado este lunes que si el Gobierno ha tomado la decisión de aprobar un paquete de medidas contra Israel por sus matanzas en Gaza es en gran parte "gracias al trabajo de Sumar". Lo ha dicho en un acto de los Comuns bajo el título 'Catalunya: un sol poble, moltes veus', en homenaje al escritor Paco Candel por la Diada de Catalunya en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en que han participado también las coordinadoras nacionales de los Comuns, Candela López y Gemma Tarafa. Según Urtasun, "todas y cada una de las cuestiones" en que el Gobierno se ha movido hasta ahora en relación con Palestina han salido de su formación política, y ha añadido que las medidas que se aprobarán este martes llegan después de muchos días de batallarlas. Lo ha ejemplificado con el reconocimiento del estado palestino, la financiación para investigar en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, las peticiones para suspender el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Israel, y los recursos extraordinarios para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).
Feijóo dice que Hamás "ha aplaudido un atentado y a Sánchez": "Esto es una barbaridad de la que tiene que desmarcarse"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que Hamás han "aplaudido" tanto el atentado terrorista registrado en Jerusalén que ha dejado seis víctimas mortales, entre ellos un español, como la declaración del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciando el embargo de amas a Israel. "Los terroristas de Hamás han aplaudido hoy un atentado y a Sánchez. Una vez más. Esto es una barbaridad de la que tiene que desmarcarse inmediatamente", ha afirmado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. En concreto, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha descrito como "un importante paso político y moral" la decisión del Ejecutivo español de imponer un embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio en la Franja de Gaza. "Aplaudimos la decisión del Gobierno de España de prohibir la exportación de armas a la ocupación israelí y cerrar los puertos españoles a los buques que transportan armas y sistemas militares (a Israel)", ha dicho el grupo islamista palestino a través de un comunicado, según ha recogido el diario 'Filastin'. El líder del PP considera que "lo que está haciendo Israel en Gaza con la población civil es inadmisible", pero ha recriminado al jefe del Ejecutivo que en su comparecencia para anunciar el embargo de armas por ley a Israel no haya mencionado a la organización terrorista Hamás.
Sira Rego critica el "señalamiento" de Israel e insta a romper relaciones diplomáticas
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, considera que la decisión de Israel de prohibir la entrada al país de ella y de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, es parte del "señalamiento" contra los que censuran el "genocidio" en Gaza, y ha instado a romper relaciones diplomáticas. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha anunciado este lunes la prohibición de entrada al país de Rego y de Díaz en represalia por las nueve medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre las que figura el embargo de armas a Israel. En declaraciones a los medios tras visitar a los miembros del colectivo Marea Palestina que permanecen encerrados en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en apoyo a Gaza, Rego ha dicho que esta prohibición forma parte del "proceso de señalamiento y criminalización" de Israel contra quienes están denunciando el "genocidio" en Gaza. Tras la decisión de Israel, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado este lunes a consultas a la embajadora en Tel Aviv, una respuesta que Rego considera "procedente", aunque pide ir más allá. "Desde Izquierda Unida y desde Sumar estamos pidiendo la ruptura total de relaciones diplomáticas con Israel. Llamar a consultas a la embajadora es un primer paso, pero tenemos que ir a un escenario en el que haya una ruptura total de las relaciones", ha dicho la ministra de IU, que es una de las cinco representantes del espacio Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE.
Netanyahu avisa de que la destrucción de edificios en Gaza es solo un "preludio"
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, avisó este lunes de que los ataques israelíes contra rascacielos en la asediada ciudad de Gaza son solo un "preludio" de la operación terrestre que prepara el Ejército. "Todo esto es solo una introducción, un preludio, a la poderosa operación principal: una maniobra terrestre de nuestras fuerzas, que ahora mismo están organizándose y reuniéndose, sobre la ciudad de Gaza", aseguró el mandatario en un mensaje en vídeo compartido por su oficina. En el mensaje, Netanyahu animó a los palestinos que se refugian en la capital gazatí a abandonar la zona. "Os hemos avisado, ¡salid de ahí!", dijo el primer ministro. El viernes, el Ejército israelí avisó de que comenzaría una oleada de ataques contra edificios de varias plantas en la ciudad de Gaza convertidos en "infraestructura terrorista". Desde entonces, las fuerzas israelíes han solicitado la evacuación de al menos cinco rascacielos, que fueron bombardeados poco después.
Cuatro militares israelíes muertos en un ataque de milicianos de Hamás en el norte de Gaza
Cuatro militares israelíes han muerto en un ataque de milicianos palestinos en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según han informado las Fuerzas Armadas israelíes. Tres o cuatro milicianos atacaron una posición militar israelí en la zona de Kafr Yabalia sobre las 6.00 horas (hora local) poco después de que las tropas volvieran al campamento tras una serie de operaciones nocturnas, según la investigación preliminar de las Fuerzas Armadas, recogida por el diario israelí 'The Times of Israel'.
Al menos 52 muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde el amanecer de este lunes
Al menos 52 personas han muerto en acciones del Ejército israelí en la Franja de Gaza desde el amanecer de este lunes, 32 de ellas en la ciudad de Gaza, según han informado fuentes médicas gazatíes citadas por medios palestinos. En uno de los incidentes más graves, tres personas han muerto, incluidas dos mujeres, en un bombardeo israelí sobre un túnel en el noreste de la ciudad de Gaza, objetivo declarado de una inminente ofensiva terrestre de las Fuerzas Armadas israelíes.
