Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Sira Rego critica el "señalamiento" de Israel e insta a romper relaciones diplomáticas

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, considera que la decisión de Israel de prohibir la entrada al país de ella y de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, es parte del "señalamiento" contra los que censuran el "genocidio" en Gaza, y ha instado a romper relaciones diplomáticas. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha anunciado este lunes la prohibición de entrada al país de Rego y de Díaz en represalia por las nueve medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre las que figura el embargo de armas a Israel. En declaraciones a los medios tras visitar a los miembros del colectivo Marea Palestina que permanecen encerrados en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en apoyo a Gaza, Rego ha dicho que esta prohibición forma parte del "proceso de señalamiento y criminalización" de Israel contra quienes están denunciando el "genocidio" en Gaza. Tras la decisión de Israel, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado este lunes a consultas a la embajadora en Tel Aviv, una respuesta que Rego considera "procedente", aunque pide ir más allá. "Desde Izquierda Unida y desde Sumar estamos pidiendo la ruptura total de relaciones diplomáticas con Israel. Llamar a consultas a la embajadora es un primer paso, pero tenemos que ir a un escenario en el que haya una ruptura total de las relaciones", ha dicho la ministra de IU, que es una de las cinco representantes del espacio Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE.