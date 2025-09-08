Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Sube a cinco el número de muertos en el ataque masivo a Kiev del domingo

Los servicios de rescate ucranianos han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre entre los escombros del edificio de nueve plantas destruido este domingo en un ataque masivo ruso contra la capital ucraniana, lo que eleva a cinco el número de víctimas civiles en todo el país por este bombardeo.

El hallazgo del cadáver fue anunciado este lunes por los propios servicios de emergencias ucranianos. En ese mismo edificio del distrito de Sviatoshin de Kiev el ataque ruso mató también a una mujer y a su hijo de dos meses.

Rusia utilizó en su ataque del domingo contra Ucrania más de 800 drones, estableciendo un nuevo récord en el uso de vehículos no tripulados de larga distancia en un solo día.