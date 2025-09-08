España llama a consultas a la embajadora en Israel por las "calumnias" a los ministros del Gobierno

Enésima escalada diplomática entre España e Israel a cuenta de lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este lunes "exterminio de palestinos indefensos" y "genocidio" en Gaza.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Ana María Salomón, "ante las calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas contra dos miembros del gobierno de nuestro país", según fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores. Llamar a consultas significa en lenguaje diplomático retirar temporalmente a un embajador a modo de protesta. Se trata de la primera vez que se ha convocado a la embajadora española en Israel en los casi dos años de guerra en Gaza y continuos conflictos con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

El ministro de Exteriores hebreo, Gideon Sa'ar, por su parte, ha anunciado que prohibirá la entrada al país de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, porque las considera responsables de las medidas "antisemitas" anunciadas antes por el presidente Sánchez, que incluyen un embargo de armas permanente y la prohibición de vuelo y atraque de barcos con armas o combustible para las Fuerzas Armadas israelíes.

Horas antes, Yolanda Díaz había pedido a Sánchez ir más allá y retirar a la embajadora de España en Tel Aviv. La vicepresidenta segunda ha reclamado la ruptura total de relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Sanciones, atentado y choque

Sánchez anunció de forma sorpresiva en la mañana de este lunes que su Gobierno iba a promover nueve medidas contra Israel por el "genocidio" en Gaza. Más de 50.000 personas (ocho de cada diez, civiles) han muerto en los ataques constantes israelíes de los últimos 700 días, en respuesta a los de Hamás del 7 de octubre, que causaron 1.139 muertos; en su mayor parte también, civiles.

La primera y más contundente será un real decreto este martes para prohibir de forma "permamente" y "urgente" la venta de armas a Israel, además de las ya mencionadas sobre el espacio aéreo y los puertos. También se limitará "al mínimo legal" la asistencia sanitaria a los españoles que residan en las colonias ilegales de Israel en Cisjordania, y se impedirá la entrada a España de aquellos israelíes involucrados en "el genocidio" en Gaza, que no han sido nombrados. Se prohibirá la importación de productos fabricados en las colonias israelíes y se aumentará el apoyo económico y diplomático a la Autoridad Nacional Palestina y a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNRWA.

En medio de estas hostilidades diplomáticas, hoy se ha producido un atentado en Israel en el que han muerto seis personas, entre ellas un español de Melilla.

"Antisemitismo"

El ministro de Exteriores de Israel ha acusado a Sánchez y su Gobierno de estar "tratando de tapar los casos de corrupción con medidas contra Israel", y ha recordado la Inquisición del siglo XV y la expulsión de judíos.

"El gobierno español lidera una línea hostil antiisraelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio", ha escrito Gideon Sa'ar en X. "El intento del corrupto gobierno de Sánchez de distraer la atención de los graves escándalos de corrupción mediante continuos ataques antiisraelíes y antisemitas es evidente".

El jefe de la diplomacia israelí ha anunciado más represalias posteriores tras consultar con el primer ministro.