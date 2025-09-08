En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Hamás dice estar listo para negociar "inmediatamente" las propuestas de acuerdo planteado por Estados Unidos
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Israel prohíbe a Yolanda Díaz y Sira Rego la entrada en el país
Israel toma represalias contra el Gobierno de España y prohíbe la entrada al país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la minsitra de Infancia, Sira Rego, ambas de Sumar. La decisión llega este lunes, cuando el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas contra el estado israelí, al que acusa de "genocidio" por la ofensiva que mantiene desde hace casi tres años en Gaza.
La líder de Sumar en el Gobierno ha dicho en redes sociales estar "orgullosa" de recibir esa sanción. "Es un orgullo que un estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada a Sira Rego y a mí. Vamos a seguir luchando por los derechos del pueblo Palestino le guste al señor Netanyahu o no", defendió.
Al menos 15 heridos en un tiroteo en Jerusalén, los dos atacantes "neutralizados"
Al menos 15 personas resultaron heridas en un tiroteo llevado a cabo este lunes en Jerusalén por dos atacantes que fueron "neutralizados" en el lugar, según informó la policía israelí y el servicio de emergencias MDA.
Sánchez anuncia medidas contra el "genocidio" de Israel que consolidan el embargo de armas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes nueve medidas contra Israel ante el "genocidio" en Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España de implicados en esas acciones y más ayuda humanitaria.
Sánchez ha hecho este anuncio en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa para informar de las nuevas iniciativas que el Ejecutivo adoptará ante Israel.
La primera de esas medidas será la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que se viene aplicando de facto desde octubre del año 2023.
Al menos una decena de muertos en nuevos bombardeos israelíes en ciudad de Gaza
Al menos una decena de gazatíes han muerto este lunes en nuevos bombardeos israelíes que han golpeado diferentes partes de la ciudad de Gaza, principal foco de la ofensiva del Ejército, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.
Al hospital de Al Shifa de la ciudad de Gaza, citado por Wafa, al menos han llegado dos fallecidos y varios heridos después de que un caza israelí atacara un apartamento cerca de la mezquita Al Kanz en el barrio Al Rimal, al oeste de la capital gazatí.
Otro ataque dirigido contra una tienda de campaña mató a cuatro personas, entre ellas un niño, cerca de la playa de ciudad de Gaza.
Sánchez anunciará este lunes medidas contra Israel por el "genocidio" en Gaza
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes en el Palacio de la Moncloa para anunciar una serie de medidas contra Israel ante el "genocidio" en Gaza.
Moncloa ha informado de esta comparecencia del jefe del Ejecutivo a partir de las 9:00 horas.
Fuentes del Gobierno habían informado a EFE este fin de semana de que los socios de coalición, PSOE y Sumar, estaban negociando una serie de medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en la reunión del Consejo de Ministros de este martes.
Israel lanza una "última advertencia" a Hamás y dice que será "aniquilado" si no se rinde en Gaza
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha lanzado este lunes una "última advertencia" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y ha recalcado que la Franja de Gaza será "destruida" y el grupo islamista palestino será "aniquilado" si no libera a los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y entrega las armas.
"Esta es una última advertencia a los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en hoteles de lujo en el extranjero. Liberen a los rehenes y entreguen las armas o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados", ha manifestado Katz a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, en medio de la intensificación de la ofensiva contra la ciudad de Gaza por los planes anunciados por Israel para hacerse con el control de la localidad.
Así, ha reseñado que durante la jornada "un enorme huracán golpeará los cielos de la ciudad de Gaza y los tejados de las torres del terror se sacudirán", en aparente referencia a posibles nuevos ataques contra torres residenciales de la ciudad de Gaza que Israel afirma que cuentan con "infraestructura terrorista" de Hamás, algo negado por el grupo.
Trump dice que el acuerdo en Gaza llegará "pronto"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que un acuerdo en la franja de Gaza e alto al fuego y liberación de rehenes llegará "pronto".
Así lo señaló el mandatario en declaraciones a reporteros desde la Casa Blanca, el presidente, poco después de haber lanzado en la plataforma Truth Social una "última advertencia" a Hamás para liberar a los rehenes israelíes.
El republicano dijo en sus redes sociales haber advertido a Hamás sobre "las consecuencias de no aceptar" este acuerdo.
Hamás dice ahora estar listo para negociar "inmediatamente" las propuestas de acuerdo de EEUU
El grupo islamista Hamás aseguró estar dispuesto a negociar de manera "inmediata" un acuerdo que libere todos los rehenes a cambio del fin de la guerra en la Franja de Gaza después de haber recibido una propuesta de Estados Unidos para alcanzar un cese el fuego. "Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de Estados Unidos para lograr un acuerdo de cese el fuego. En consecuencia, Hamás acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones", expuso el movimiento en un comunicado
Netanyahu acusa a Hamás de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha defendido este domingo las órdenes de evacuación emitidas para partes de la ciuda de Gaza y ha acusado a las milicias de Hamás de disparar a mujeres y niños para evitar que salgan de la zona ante la inminente ofensiva terrestre israelí. "Unas 100.000 personas han salido de (la ciudad de) Gaza. Hamás hace todo lo que puede para que nadie se marche, para que se queden y sirvan de escudos humanos", ha afirmado Netanyahu antes de la reunión del Consejo de Ministros de este domingo, según un comunicado oficial. Netanyahu ha advertido de que "no se paran ante nada". "Hace poco hemos visto cómo disparan a mujeres y niños en las piernas si es necesarios, les disparan".
Trump lanza una "última advertencia" a Hamás para alcanzar acuerdo y liberar a los rehenes
El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este domingo una "última advertencia" a Hamás para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes de la milicia islamista palestina. "Todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa. ¡Todo el mundo quiere que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte", escribió el mandatario en su red Truth Social.
