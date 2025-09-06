Tensión con EEUU
Maduro dice que si Venezuela fuera agredida "pasaría a una etapa de lucha armada"
El dirigente asegura que el país está "todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional"
EFE
Caracas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que si el país fuera agredido "pasaría a una etapa de lucha armada", en un contexto en el que denuncia "amenazas" de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a las costas venezolanas.
Maduro indicó que Venezuela está "todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional", pero, agregó, si "fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos águilas y cinco perros, abandonados en una casa de Santa Cruz de Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife compra 401 carpas blancas para que el Rastro sea más atractivo
- Viola a su compañera de piso en Lorca y le dice que no lo hizo 'con mala intención
- Parece una avalancha a punto de engullirte': la impresionante cascada de nubes vista en Canarias
- El Estado se compromete a cofinanciar el tren del sur de Tenerife, que unirá Santa Cruz con Adeje
- La Audiencia Provincial confirma la sentencia por amenazas a Pérez Camacho
- Dos jóvenes patean hasta dejar inconsciente a otro que intentó mediar en una pelea en Canarias
- Buscan a tres jóvenes por la quema de cuatro coches en Tenerife
Garachico y Agaete, ganadores en la competición de Dorada y Tropical
Contenido patrocinado