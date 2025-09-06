Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El Ejércitodel país hebreo designa otra "zona humanitaria" en el sur y avanza en el norte de Gaza

Dos mujeres palestinas contemplan la destrucción de los bombardeos de Israel en una zona del centro de Gaza.

Dos mujeres palestinas contemplan la destrucción de los bombardeos de Israel en una zona del centro de Gaza. / AP/LaPresse

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

