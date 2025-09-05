Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump busca recortar fondos de seguridad a países fronterizos con Rusia

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, planea poner fin a varios programas de asistencia militar centrados en la disuasión frente a Rusia, una decisión que afecta a cientos de millones de dólares en fondos destinados a aliados europeos y que marcaría un giro en la política de defensa de Estados Unidos.

Medios estadounidenses informaron este jueves que Trump ha decidido no renovar una serie de iniciativas de cooperación en seguridad amparadas por la disposición de la Sección 333, que permitía al Departamento de Defensa entrenar y equipar a fuerzas aliadas.

Los programas, que serán eliminados de forma gradual, han sido catalogados como fundamentales para el fortalecimiento de las capacidades militares de los países limítrofes con Rusia, particularmente las naciones bálticas, desde el inicio de la invasión de Ucrania.