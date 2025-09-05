En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
El Ejército israelí dice que ya tiene control militar sobre el 40% de Ciudad de Gaza
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Los hutíes de Yemen reivindican un nuevo ataque contra Israel
Los rebeldes hutíes yemeníes han reivindicado este jueves el lanzamiento de un misil contra Israel, horas después de que el Ejército de este país haya informado del derribo de dos drones lanzados desde Yemen antes de que entraran en su espacio aéreo. El portavoz militar de la insurgencia hutí, Yahya Sari, ha anunciado a través de su canal de Telegram una "operación" contra el aeropuerto Ben Gurión, en la localidad israelí de Tel Aviv, "utilizando un misil balístico, el Zulfiqar".
EE.UU. sanciona a tres organizaciones palestinas que denuncian crímenes de Israel ante la CPI
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sancionó este jueves a tres organizaciones palestinas que colaboraron en la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Israel por crímenes de guerra.
El secretario de Estado, Marco Rubio, publicó en su cuenta oficial de X que la sanción es por "colaborar con acciones ilegítimas de la CPI contra Israel" y agregó que Estados Unidos "seguirá protegiendo su soberanía y la de sus aliados frente a excesos" de la corte.
Las sanciones alcanzan a Al-Haq, Al-Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos, que durante el último año han documentado presuntas violaciones y crímenes del Ejército israelí en Gaza y Cisjordania.
El Ejército israelí dice que ya tiene control militar sobre el 40 % de la ciudad de Gaza
El Ejército israelí dijo este jueves que ya controla el 40 % de la ciudad de Gaza, tras más de tres semanas de bombardeos incesantes, cientos de palestinos muertos y demoliciones sistemáticas de viviendas y otros edificios, según fuentes en el terreno.
"Pueden ver en pantalla un ejemplo de una detonación (...) en el barrio de Zeitún, dentro de la ciudad de Gaza. Hoy controlamos el 40 % de la ciudad. La operación continuará expandiéndose e intensificándose en los próximos días", aseguró en un videomensaje a los medios el portavoz militar israelí, Effie Defrin, sin dar más detalles.
La postura de León XIV
El Papa León XIV ha reclamado este jueves al presidente de Israel, Isaac Herzog, un "alto al fuego permanente" en Gaza y que se facilite la entrega de ayuda humanitaria, mientras Herzog ha asegurado que están haciendo "enormes esfuerzos" para que llegue esta ayuda y ha reclamado que "se intensifiquen los esfuerzos internacionales" para la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamas. Posteriormente, Herzog se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, acompañado por el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul R. Gallagher.
Colapso en los bancos de sangre y laboratorios
El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha advertido este jueves del colapso en los bancos de sangre y en los laboratorios debido a la falta de material sanitario en medio de los constantes ataques del Ejército israelí sobre el enclave palestino. El ministerio, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha detallado en un comunicado que un 65 por ciento de los suministros para llevar a cabo análisis de sangre están agotados, lo que dificulta la capacidad del personal para hacer seguimiento a los pacientes y realizar diagnósticos.
El presidente de Israel pide a líderes religiosos exigir la liberación de rehenes tras la reunión con el papa
El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha agradecido este jueves la "cálida acogida" de León XIV en un mensaje tras su visita al Vaticano, en el que no se ha referido directamente a la situación en Gaza, pero sí ha defendido que los líderes religiosos deben reclamar la liberación de los rehenes. "Los líderes religiosos y quienes eligen los caminos de la paz deben unirse en un llamado por la liberación inmediata de los rehenes como un primer y esencial paso hacia un futuro mejor para toda la región", escribió el mandatario israelí en sus redes sociales tras el encuentro. "Por encima de todo, Israel está actuando de todas las formas posibles para lograr el regreso de todos los rehenes que están en la cruel cautividad de los asesinos de Hamás. Israel anhela el día en que los pueblos de Oriente Medio vivan juntos en paz, asociación y esperanza", añadió.
Expertas de la ONU piden mayor presión a Israel ante continuos asesinatos de periodistas
Al menos 248 periodistas han muerto desde el inicio de la guerra en Gaza, más que en cualquier otro conflicto contemporáneo, y por ello la comunidad internacional debe aumentar su presión "antes de que Israel acalle las últimas voces en la Franja", afirmaron este jueves dos destacadas relatoras de la ONU. "Israel sigue negando el acceso a todo medio internacional y mata con impunidad a periodistas locales que son el único altavoz sobre el genocidio y la hambruna que se desarrollan en Gaza", aseguraron en un comunicado la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y su homóloga para la libertad de expresión, Irene Khan.
Israel mató a 83 gazatíes el miércoles, 17 mientras buscaban ayuda humanitaria
El Ejército israelí mató este miércoles a 83 gazatíes en sus ataques contra la Franja de Gaza, de los que al menos 17 fueron abatidos mientras trataban de conseguir ayuda humanitaria, según el recuento de los hospitales publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad del enclave. Desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, las fuerzas israelíes han matado ya al menos a 64.231 gazatíes, según el recuento de las autoridades sanitarias, que no distinguen entre civiles y combatientes. Otros 161.583 han resultado heridos por los constantes bombardeos y las incursiones del Ejército israelí.
Israel amenaza con causar "las diez plagas" a los hutíes tras los últimos ataques desde Yemen
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha amenazado este jueves con causar "las diez plagas" a los rebeldes hutíes tras sus últimos lanzamientos de misiles y drones contra el país desde Yemen, incluido uno horas antes que, según el Ejército israelí, cayó antes de llegar al país. "Los hutíes han vuelto a disparar misiles contra Israel. La plaga de oscuridad, la plaga (de la muerte) del primogénito. Completaremos todas las diez plagas", ha dicho Katz en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social X. Los hutíes, que por ahora no se han pronunciado sobre este nuevo ataque, ya reivindicaron el miércoles el lanzamiento de dos misiles contra Israel, en lo que describieron como una operación "cualitativa" contra "objetivos enemigos sensibles" en Tel Aviv.
El Ejército israelí asegura que un misil lanzado desde Yemen ha caído fuera de su territorio
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado en la madrugada de este jueves que han identificado un misil lanzado "desde Yemen" que cayó "en un área fuera del territorio" israelí, después de que los rebeldes hutíes hayan anunciado dos operaciones militares contra objetivos israelíes en Jerusalén y Haifa. "Las FDI, apenas unas horas antes, han identificado que un misil fue lanzado desde Yemen a territorio israelí", ha informado un portavoz a través del canal de Telegram del Ejército, antes de detallar que había caído fuera del territorio del país y no se habían activado alertas.
Las Fuerzas Armadas hutíes, sin embargo, han publicado su propio comunicado atribuyéndose un ataque que "consiguió su objetivo con éxito" al provocar la huida de "millones de sionistas usurpadores".
- Mejores colegios en Tenerife: así está el ranking
- Ni Decathlon ni Intersport: la desaparecida tienda de deportes de Tenerife recordada por el 'pague cuando quiera
- La paliza a un menor en Tenerife fue para llevarse ropa y 20 euros
- Así será el futuro Centro Nacional de Vulcanología: operativo en 2026, con 300 metros cuadrados y seis empleados
- Policías locales y militares del Ejército de Tierra salvan la vida a un varón en Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife compra 401 carpas blancas para que el Rastro sea más atractivo
- Mano dura contra el vandalismo en los Charcos de Valleseco: Santa Cruz de Tenerife refuerza la presencia policial y anuncia sanciones
- Titsa pone en marcha un servicio especial por la Bajada del Socorro de Güímar