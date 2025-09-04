Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Hamás asegura que está dispuesto a liberar a "todos" los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza en un acuerdo de alto el fuego que incluya el cese de la ofensiva militar y la retirada de la "ocupación"

Niños palestinos esperan para recibir comida en Ciudad de Gaza.

Niños palestinos esperan para recibir comida en Ciudad de Gaza. / ZUMA vía Europa Press

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

