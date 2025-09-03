FINUL acusa a Israel de uno de sus ataques "más graves" contra su personal desde el alto el fuego en Líbano

Este miércoles, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) informó que drones israelíes lanzaron cuatro granadas a apenas 20 metros de sus fuerzas de paz. Según el organismo, los impactos se produjeron mientras los cascos azules realizaban labores de desobstrucción para permitir el acceso a una posición de la ONU.

“Este es uno de los ataques más graves contra el personal y los activos de la FINUL desde el acuerdo de cese de hostilidades de noviembre pasado”, señaló la misión en un comunicado difundido al día siguiente, en el que detalló la proximidad de los proyectiles: “Una granada impactó a 20 metros y otras tres a unos 100 metros del personal y los vehículos de Naciones Unidas”.

No obstante, el cese de hostilidades es relativo. Israel ha violado sistemáticamente el alto el fuego alcanzado con Hizbulá en noviembre de 2024, atacando con frecuencia posiciones dentro de territorio libanés bajo el pretexto de neutralizar a la milicia chií. Sin embargo, los bombardeos también han dejado numerosas víctimas civiles —71, según datos de abril de la ONU—, amén de provocar desplazamientos civiles y la destrucción de infraestructuras económicas y sociales esenciales para la población.

La FINUL ha asegurado que no en vano el Ejército israelí fue informado con antelación sobre sus trabajos de limpieza de carreteras en la zona, al sureste de la aldea de Marwahin. Lo cierto es que ni tan solo hacía falta avisar. La misión de paz ha tildado el ataque de una "grave violación de la Resolución 1701 y el derecho internacional". La resolución, adoptada en 2006, autoriza el despliegue de hasta 15.000 efectivos de la ONU para supervisar el cese de hostilidades, apoyar el desarme de Hizbulá y garantizar la seguridad a lo largo de la llamada “Línea Azul” que separa a ambos países, prohibiendo explícitamente cualquier ataque contra fuerzas de paz.

La enemistad con la ONU

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el órgano de mayor peso vinculante, prorrogó por unanimidad el mandato de la misión hasta 2026, de la cual la FINUL se encarga patrullando la frontera entre ambos contendientes, atávicamente belicosos.

En un gesto que recuerda a la prohibición de Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) por parte de Israel, la disolución de la FINUL ha sido impulsada con vehemencia por Israel y EEUU, cobijándose en la acusación de que la misión "colabora" con la milicia chiíta y le ofrece "cobertura política" desde el conflicto de 2006. Conflicto que, por cierto, se saldó con cinco muertos y 12 heridos pertenecientes a la ONU.

Israel, además, mantiene bajo ocupación al menos cinco enclaves en territorio libanés, incumpliendo otro de los puntos clave del alto el fuego de noviembre de 2024, que exigía su retirada completa del sur del país.

Un conflicto estancado

El 7 de octubre de 2023 marcó el inicio de una fase de guerra abierta entre Israel e Hizbulá. Un año después, el enfrentamiento a gran escala concluyó con un balance devastador: 4.047 muertos y 16.638 heridos en Líbano (sin distinción oficial entre civiles y combatientes) y 80 soldados junto a 46 civiles en Israel. Pese al freno relativo de la violencia, el conflicto sigue anclado en una calma frágil.

A principios de agosto, Naim Qassem, uno de los pocos altos dirigentes de Hizbulá que sobrevivió a los ataques selectivos con explosivos de la inteligencia israelí, rechazó las presiones internacionales para desarmar a la milicia. “La soberanía del Líbano solo podrá garantizarse poniendo fin a la agresión israelí”, afirmó, responsabilizando al Gobierno libanés de hacer cumplir a Tel Aviv el alto el fuego. De no ser así, añadió, Hizbulá seguirá siendo una “barrera firme que impedirá a Israel lograr sus objetivos”, enmarcados, según él, en un “proyecto expansionista a través de Líbano”.