Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski viajará el jueves a París para una nueva reunión de los países aliados de Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, han convocado para el jueves en París una reunión de la denominada Coalición de Voluntarios que agrupa a los países aliados de Ucrania y que contará de nuevo con la presencia del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. Según fuentes del Elíseo, la reunión tendrá "un formato híbrido", de tal manera que compaginará la presencialidad de varios de los líderes con la asistencia telemática de otros. En total, unos 30 países forman parte de este grupo, entre ellos España.Los jefes de Estado y de Gobierno hablarán, entre otros temas, de las negociaciones en marcha para dotar a Ucrania de garantías de seguridad, así como de las posibles "consecuencias" de "la actitud de Rusia, que sigue rechazando la paz", según las citadas fuentes.