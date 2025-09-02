Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Bélgica anuncia que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de la ONU de este mes

Palestinos desplazados, en el norte de la Franja de Gaza.

Palestinos desplazados, en el norte de la Franja de Gaza. / AP/LaPresse

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

