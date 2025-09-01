“Una nación del tercer mundo”: Trump ataca la sentencia contra sus aranceles con advertencias de un colapso económico

Desde que un tribunal federal de apelaciones el viernes declaró ilegales la mayoría de los aranceles de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos y miembros de su gobierno no han dejado de atacar la decisión judicial. Pese a que la corte le permitió mantenerlos en vigor dando tiempo a un recurso ante el Tribunal Supremo, la campaña de asalto del republicano a la sentencia ha sido incesante, y el domingo por la noche en Truth Social se lanzó contra la eliminación de esa parte fundamental de su agenda económica. “De muchas maneras, nos convertiríamos en una nación del Tercer Mundo, sin esperanza de grandeza”, escribió.

Horas antes, en una aparición dominical en Fox News, el asesor económico de Trump Pete Navarro trasladaba a la audiencia conservadora un mensaje similar. “Si perdemos el caso Trump tiene razón: será el fin de EEUU”:

Tanto el presidente como Navarro han atacado a los tribunales acusándoles de partidismo., la tónica habitual de Trump cuando cualquier sentencia va en su contra. Siete de los 11 jueces del tribunal de apelaciones firmaron la decisión del viernes, que ratifica una que adoptó en mayo por unanimidad el Tribunal de Comercio de EEUU (donde una de los tres jueces fue nombrada por el propio Trump). Navarro llegó a decir que son “políticos en togas negras”.

Tanto el tribunal de Manhattan como el de apelaciones aseguran que el mandatario, que para imponer muchos de sus aranceles apeló a la Ley de Poderes Económicos en caso de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA por sus siglas en inglés) , no tiene autoridad para hacerlo y que esa autoridad es solo del Congreso. Trump se escudó en la IEEPA para decretar como emergencias tanto los déficits comerciales como la entrada de fentanilo en EEUU. El primero fue su argumento para imponer los aranceles universales del 10% y los que llama “recíprocos” que ha impuesto a cada socio comercial y los particulares de México, Canadá y China que fijó, supuestamente, para presionar a que intensifiquen la lucha contra los opioides.

En su Truth de ese domingo Trump vinculaba sus aranceles a inversiones anunciadas en EEUU de más de 15 billones de dólares. “Si el tribunal radical de izquierdas se le permite poner fin a los aranceles, casi toda esta inversión, y mucho más, se cancelará inmediatamente”, aseguraba.

Fuente de ingresos

Los aranceles se han convertido rápidamente en una fuente de ingresos para las arcas públicas y solo en agosto representaron 31.000 millones de dólares, algo más del 8% de todos los depósitos en efectivo en las arcas del Tesoro. El comité para un Presupuesto Federal Responsable ha calculado que si se mantiene la sentencia del tribunal de apelaciones se perdería el 71% del impacto de los aranceles y el tesoro se quedaría sin dos billones de los ingresos previstos en la próxima década con la actual agenda comercial de Trump.

El republicano podría, en cualquier caso, buscar otras estructuras legales para tratar de sostener los aranceles, como ha hecho con los sectoriales del aluminio, el acero, el cobre o los vehículos y partes de automóviles, que no se ven afectados por la sentencia.

India y el reto con Nueva Delhi, Pekín y Moscú

Este lunes, además, Trump se mantenía inquebrantable en su apuesta por usar los gravámenes como herramienta política y de presión en relaciones bilaterales. En otro mensaje en Truth en un lunes festivo, se centraba en ataques a la India, una nación a la que ha impuesto aranceles de hasta el 50%, en parte como castigo por comprar petróleo a Rusia.

Trump aseguraba en ese mensaje que India ha ofrecido a cortar sus aranceles a productos estadounidenses a “prácticamente nada”, pero también sugería que es tarde y criticaba que “debían haberlo hecho hace años”. Y Nueva Delhi, a la hora de escribir estas líneas, no había hecho ninguna confirmación oficial de esa supuesta oferta.

Al contrario, el mensaje que está llegando desde Asia es muy diferente, especialmente desde este fin de semana, cuando se está celebrando en China una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Ahí Xi Jinping, Narendra Modi y Vladimir Putin están presentando un frente de fuerza común frente a Washington del Sur Global.