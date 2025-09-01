Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Las embarcaciones de la flotilla que se dirigía a Gaza vuelven a Barcelona por el mal tiempo Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que zarparon de Barcelona rumbo a la Franja de Gaza el domingo por la tarde tuvieron que volver hacia el puerto por la noche a causa de las malas condiciones meteorológicas. Los responsables de la expedición humanitaria -donde viajan la activista sueca Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau- decidieron desviarse por la previsión de tormentas y una fuerte tramontana en el mar.

Un plan de EEUU para Gaza plantea desplazar a toda la población, según The Washington Post Uno de los planes que maneja actualmente la Administración Trump de cara al futuro de Gaza tras la guerra pasaría por la evacuación de todos los habitantes de la Franja para convertirla en centro turístico y manufacturero, según informó este domingo The Washington Post. El prestigioso medio estadounidense publica en exclusiva un documento de 38 páginas donde se detalla que Gaza sería controlada en régimen de fideicomiso por Estados Unidos -entregada por Israel- durante al menos 10 años y requeriría reubicar como mínimo temporalmente a los dos millones de gazatíes durante la reconstrucción.

La ONU confirma las "detenciones arbitrarias" de 11 empleados más del organismo en Yemen Al menos once funcionarios internacionales fueron "arrestados" en una "nueva oleada de detenciones arbitrarias de personal de la ONU en Saná y Al Hudayda", perpetradas por las fuerzas hutíes, de acuerdo con un comunicado difundido este domingo por el enviado especial de la ONU en Yemen, Hans Grundberg. El documento difundido en las redes sociales de Grunberg agregó que estas retenciones hechas por 'Ansar Allah' (nombre oficial de los hutíes) "se suman a las de los 23 empleados de Naciones Unidas que permanecen detenidos, algunos de los cuales llevan recluidos desde 2021 y 2023, así como el de un colega que falleció bajo custodia a principios de este año".

Un muerto en un nuevos bombardeos israelíes en el sur de Líbano Al menos una persona ha muerto este domingo en una serie de bombardeos israelíes sobre la región del sur de Líbano en lo que Israel reclama como ataques contra la milicia de Hezbolá. A primera hora de la mañana se han registrado hasta doce explosiones en Nabatiye, al norte del río Litani, según ha informado el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. Israel ha asegurado que ha bombardeado una "instalación militar subterránea de Hezbolá" en la zona del Castillo de Beaufort "tras detectarse actividad militar" en los túneles, ha explicado el portavoz militar israelí Avichay Adraee en su cuenta en X.

La ONU llama a que el Yemen no se convierta en un campo de batalla tras ataques israelíes El enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, llamó este domingo a que el país árabe no se convierta en un campo de batalla y a que cesen los ataques, después de las acciones israelíes del pasado jueves que mataron a altos cargos del Gobierno de los rebeldes chiíes hutíes. El Yemen "no puede permitirse convertirse en un campo de batalla para un conflicto geopolítico más amplio. Estos ataques deben cesar", dijo el enviado en un comunicado, en el que siguió instando a todas las partes a utilizar "los canales diplomáticos disponibles para reducir la tensión".

Al menos 66 palestinos han muerto en lo que va de domingo en Gaza por ataques israelíes Al menos 66 palestinos han muerto en lo que va de domingo en la devastada Franja de Gaza por ataques israelíes, informó la agencia de noticias Wafa, que cita a fuentes médicas del enclave. Del total, al menos unos 33 fueron "atacados directamente" cuando iban a recoger algo de comida, según detalla Wafa. Esta alta cifra de víctimas mortales llega después de que ayer, sábado, al menos otras 85 personas fueran también asesinadas por Israel, 43 de ellas en la ciudad de Gaza, según datos del Hospital Al Shifa y de la clínica Sheikh Radwan. Así, mientras Israel mantiene esta campaña de bombardeos, sus tropas continúan su incursión en el barrio de Zeitún, en la capital del enclave, donde el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha aprobado su ocupación total.

Un avión de Israel bombardea cerca de un puesto militar israelí en el norte de Gaza Un avión de combate de las Fuerzas Aéreas israelíes ha bombardeado este domingo por error una zona situada apenas a cien metros de una posición del Ejército israelí en el norte de la Franja de Gaza, sin que haya por el momento noticias de víctimas. El incidente habría sido causado por un fallo técnico que desvió el proyectil de su trayectoria prevista, según recoge la Radio del Ejército israelí. "Sabemos del incidente y se está investigando por parte de las autoridades relevantes", ha indicado un portavoz militar. "El incidente terminó sin heridos", ha añadido.

La Global Sumud Flotilla emprende el viaje de Barcelona a Gaza para romper el bloqueo israelí Romper el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza es el objetivo de los centenares de activistas que han zarpado esta tarde desde el puerto de Barcelona. La misión de la Global Sumud Flotilla ha teñido el Moll de la Fusta de los colores de las banderas palestinas y los kufiyas, los tradicionales pañuelos que representan el país. A la espera de su partida, miles de personas se han congregado bajo gritos de “Palestina libre”, “boicot israel” o “Gaza no estás sola”, para reivindicar el fin del genocidio y contra la complicidad de los países occidentales y la ofensiva israelí. (Seguir leyendo)

La Cruz Roja Internacional ve imposible una evacuación de Ciudad de Gaza, como pide Israel El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó este domingo que no es posible una evacuación en masa de la Ciudad de Gaza porque muchos quedarían atrás, pero también porque no hay ningún lugar capaz de absorber a esa población, que sufriría un enésimo desplazamiento forzoso. "En las condiciones actuales, no hay posibilidad de que una evacuación en masa en la Ciudad de Gaza se lleve a cabo de manera segura y digna", sostuvo la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric. Explicó que la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la extrema escasez de alimentos, agua, alojamiento y atención médica hace imposible pensar en algún lugar dentro de la Franja de Gaza capaz de recibir a esas personas, que se estima serían alrededor de un millón. "La orden afectaría a civiles ya traumatizados por meses de hostilidades y aterrados por lo que puede deparar el futuro. Además, muchos no están en condiciones de cumplir órdenes de evacuación a causa del hambre, enfermedades, heridas o discapacidad", precisó la responsable de la organización humanitaria que, pese a la situación que se vive en Gaza y a la inseguridad, sigue operando en el terreno.