Millones de afganos, en riesgo de ser deportados desde Pakistán a partir del lunes

Millones de afganos en Pakistán sufren el riesgo de ser expulsados por Pakistán a partir del próximo lunes, 1 de septiembre, y ser devueltos a Afganistán, un país que carece de los medios para hacer frente a la crisis humanitaria que esto supondría, advirtió hoy un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas.

En Afganistán ya hay tres millones de personas desplazadas, a lo que se añade que el régimen represivo de los talibanes pone en peligro "las vidas y libertades" de los que retornen, en particular de las mujeres y las niñas, indicaron. Recordaron que estas últimas tienen prohibido el acceso a la educación secundaria, a un trabajo fuera de sus domicilios y no pueden viajar sin un acompañante masculino ni acceder a lugares públicos.

Deportaciones también desde Irán

Las deportaciones se intensificaron tras el conflicto de 12 días entre Irán e Israel a mediados de junio, cuando las autoridades iraníes empezaron a acusar a los migrantes afganos que viven en el país de espionaje, escalando los arrestos masivos y deportaciones aceleradas. Se estima, de acuerdo a cálculos combinados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y de las autoridades paquistanís, que dos millones de afganos a los que se considera en situación migratoria irregular viven en Pakistán.

Expulsión forzosa

El Gobierno paquistaní confirmó que los refugiados afganos serán repatriados por su condición irregular, a pesar de que muchos han vivido en Pakistán por décadas; algunos han nacido allí y nunca han vivido fuera de este país. Tampoco tienen redes de apoyo familiar en Afganistán, ni una vivienda a la cual regresar.

También se planea deportar a los afganos que llegaron a Pakistán más recientemente, huyendo de la persecución y las represalias violentas tras el retorno al poder de los talibanes hace cuatro años. Los expertos de la ONU señalaron que se han multiplicado en las últimas semanas las informaciones sobre refugiados y otros ciudadanos afganos que se encuentran en Pakistán y que han sido víctimas detenciones arbitrarias, encarcelamiento y deportaciones.

Un millón de deportados a Pakistán este año

Los afganos han sufrido en los últimos meses una situación similar en Irán donde el pasado marzo las autoridades lanzaron una campaña para expulsarlos de forma masiva en caso de ser indocumentados, como lo está la gran mayoría. Más de un millón de afganos han sido forzados a salir de Irán solo este año.