La Unión Europea denuncia que Rusia ha atacado su delegación en Ucrania

La delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev resultó dañada "deliberadamente" durante los ataques aéreos rusos nocturnos contra la capital ucraniana, según ha denunciado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que se declaró este jueves "horrorizado" ante esta nueva noche de ataques.

"La UE no se intimidará. La agresión rusa sólo refuerza nuestra resolución por estar del lado de Ucrania y su gente", dijo Costa, que compartió una foto de una oficina con los cristales de las ventanas rotos y múltiples destrozos.

Al menos diez civiles, entre ellos un niño, han muerto esta noche en Kiev como resultado de los ataques rusos de la noche con misiles y con drones, según han informado las autoridades ucranianas.

"El número de heridos ha subido a 48. De estos, diez han muerto", anunció en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que todavía podrían encontrarse personas bajo los escombros, puesto que las labores de rescate aún continúan.

La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, lamentó que "mientras el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles" y dijo que el ataque de la pasada madrugada "muestra una decisión deliberada de intensificar la tensión y burlarse de los esfuerzos de paz"

"Rusia debe detener las matanzas y negociar", dijo Kallas.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, también tildó el ataque de "una clara señal de que Rusia rechaza la paz y elige el terror".