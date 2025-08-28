La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook demanda a Trump por intento de despido

La gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos Lisa Cook presentó este jueves una demanda contra la decisión del presidente Donald Trump de despedirla de su cargo, un movimiento que escaló drásticamente los esfuerzos del mandatario por controlar el banco central. "Este caso impugna el intento ilegal y sin precedentes del presidente Trump de destituir a la gobernadora Cook de su posición, lo que, de permitirse, sería el primer caso de su tipo en la historia de la Junta de Gobernadores de la Fed, se lee en los documentos judiciales.

Durante meses, el mandatario ha pedido al banco que recorte drásticamente las tasas de interés, criticando repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por llegar "demasiado tarde" y calificándolo de "imbécil". Sin embargo, los responsables de la política monetaria han mantenido estables las tasas mientras monitorean los efectos de los aranceles de Trump sobre los precios. De destituir a Cook, el presidente podría añadir una nueva voz a la junta de gobierno de la Fed para intentar influir en las tasas de interés a su favor.

Cook ha solicitado al juez que emita rápidamente una orden que bloquee su destitución mientras el caso avanza. La demanda supone una importante escalada del creciente enfrentamiento entre la Casa Blanca y la Reserva Federal, que se ha resistido a las exigencias de Trump de bajar las tasas de interés. El presidente de la Reserva Federal también se ha resistido a las exigencias del presidente de que renuncie.

La ley de la Reserva Federal

El despido de Cook "subvertiría la ley que regula la Reserva Federal, que exige explícitamente que se demuestre una 'causa' para la destitución de un gobernador, algo que no ocurre con una acusación sin fundamento sobre las solicitudes de hipotecas privadas presentadas por la gobernadora Cook antes de su confirmación en el Senado", según la demanda. Los fallos del caso en los próximos días y semanas podrían aumentar la preocupación de los inversores de que las acciones del presidente socaven la independencia del banco central, una premisa fundamental de los mercados estadounidenses que sustenta las calificaciones crediticias del país.

Cook presentó la demanda días después de que Trump le escribiera una carta, publicada en redes sociales, en la que informaba de su destitución inmediata debido a su "conducta engañosa y potencialmente delictiva en materia financiera". Cook no ha sido investigada formalmente ni acusada de ningún delito.

El enfrentamiento estalló después de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, alegara en redes sociales que Cook mintió en las solicitudes de préstamo de 2021 para dos propiedades —en Michigan y Georgia— al afirmar que usaría cada propiedad como su residencia principal para obtener condiciones de préstamo más favorables. Pulte explicó que las solicitudes se presentaron con dos semanas de diferencia. La demanda alega que el presunto fraude hipotecario ocurrió antes de su confirmación en el Senado y que no se le dio la oportunidad de responder a las acusaciones antes de que Pulte remitiera el asunto a una investigación penal.

Cook solicitó al juez que anulara el supuesto despido de Trump y que emitiera un fallo que confirmara su condición de miembro activo de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. También solicita una declaración del tribunal que declare que "una acusación infundada de fraude hipotecario antes de la confirmación de un gobernador no es causa de destitución según la ley de la Reserva Federal".

Causa, o no

El caso podría depender de si un juez está de acuerdo en que Trump tiene "causa" según la ley estadounidense para despedir a Cook. El artículo 10 de la Ley de la Reserva Federal, la ley de 1913 que rige al banco central, establece que los miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal pueden ser "destituidos con causa", aunque el estatuto no especifica exactamente qué significa "causa".

Las leyes que sí describen "con causa" generalmente definen el término como abarcando tres posibilidades: ineficiencia; incumplimiento del deber; y malversación, es decir, irregularidades, en el cargo. No está nada claro que las acusaciones hipotecarias contra Cook sean suficientes para cumplir con ese requisito. Todavía no se ha llevado a cabo una investigación formal y no se le han imputado cargos, y mucho menos se la ha condenado.

La medida de Trump contra Cook es la última de una serie de esfuerzos de su Administración para aumentar el escrutinio legal de las figuras demócratas, además de presionar al banco central. Se han presentado acusaciones similares de fraude hipotecario contra el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York Letitia James, dos críticos de alto perfil del presidente.

Cook se convirtió en la primera mujer negra en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en Washington cuando fue nombrada por el presidente Joe Biden en 2022. Durante su proceso de confirmación inicial, Cook enfrentó un intenso escrutinio por parte de legisladores republicanos que la acusaron de tergiversar partes de su currículum e intentaron utilizar eso para hundir su nominación. Ella negó rotundamente las acusaciones y fue confirmada en una votación partidaria en el Senado, con la entonces vicepresidenta Kamala Harris interviniendo para romper el empate 50-50.