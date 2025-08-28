Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Tony Blair y Jared Kushner participan en reunión con Trump sobre Gaza en la Casa Blanca El exprimer ministro británico Tony Blair y el exasesor estadounidense Jared Kushner participaron este miércoles en una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la Franja de Gaza en la Casa Blanca. Según el medio digital Axios, que cita fuentes conocedoras de la reunión, Blair y Kushner presentaron ideas sobre la posguerra en Gaza y se trató la posibilidad de incrementar el envío de ayuda al enclave, cuya población afronta oficialmente una hambruna.

Siria denuncia nuevos ataques de Israel tras el bombardeo que ha matado a seis soldados al sur de Damasco Las autoridades sirias han denunciado este miércoles nuevos ataques aéreos por parte del Ejército israelí contra posiciones militares a las afueras de Damasco, la capital del país, menos de 24 horas después de que atacara la zona matando a seis soldados sirios. Además, helicópteros israelíes han sobrevolado posteriormente la región de Sueida, en el suroeste de Siria. Fuentes gubernamentales han confirmado a la cadena Syria TV que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado hasta seis ataques contra las inmediaciones de Yabal al Manea, cerca de la localidad de Al Kisuá, si bien hasta el momento no se han registrado víctimas mortales ni heridos.

Israel pide retirar el informe sobre la hambruna en Gaza, al considerarlo "fabricado" El Ministerio de Exteriores israelí pidió este miércoles a la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF o ICP, en inglés) retractar su informe, usado por la ONU para declarar una hambruna en la ciudad de Gaza y áreas aledañas, al considerar que los datos fueron "fabricados". En una carta dirigida a la CIF, iniciativa global usada como referencia en todo el mundo para determinar la magnitud y la gravedad de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, Israel alega que el baremo para declarar la hambruna en Gaza ha sido rebajado, y que otra información "ha sido ignorada". "El informe está errado, no es profesional y de forma grave evade los estándares que se esperan de un organismo internacional", se lee en la misiva compartida por el Ministerio israelí a los periodistas. Israel no solo niega que exista una hambruna -pese a que bloquea la entrada libre de alimentos a Gaza desde marzo-, sino que alega que muchos de quienes muestran signos de inanición padecían enfermedades previas, y que no deberían ser usados en el muestreo.

Aumentan a unos 315 los muertos por hambre en Gaza Alrededor de 315 palestinos han muerto de hambre en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, según han denunciado este miércoles las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han cifrado en diez los fallecidos por desnutrición durante las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que entre los diez muertos de hambre durante el último día figuran dos niños, antes de elevar a 313 los fallecidos por desnutrición en la Franja, incluidos 119 menores de edad, en medio del ahondamiento de la crisis humanitaria en el territorio costero por la ofensiva israelí y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria.

Los hutíes buscan "alternativas" ante continuos ataques israelíes a centrales eléctricas Los rebeldes hutíes del Yemen buscan "alternativas" a las centrales eléctricas del empobrecido país árabe, que han quedado fuera de servicio por los continuos ataques israelíes de los últimos meses, "sumiendo en oscuridad las ciudades del Yemen", informaron este miércoles medios oficiales de los insurgentes. El ministro de Energía del Gobierno hutí, Adel Bader, trató hoy con responsables de la Institución Pública de Electricidad y de las estaciones energéticas en varias regiones del Yemen "alternativas y soluciones de emergencia para superar el resultado de la agresión y continuar brindando el servicio eléctrico", informó la agencia de noticias yemení Saba, bajo control hutí.

El Papa pide cese el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado en Gaza El papa León XIV pidió este miércoles que "se respete plenamente el derecho humanitario en Gaza", en particular "el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones", en un nuevo llamamiento para que cese la guerra en Tierra Santa. El pontífice estadounidense realizó un llamamiento al final de la audiencia general para que las partes y la comunidad internacional se comprometan "a poner fin al conflicto en Tierra Santa que ha causado tanto terror y muerte".

Israel mata al menos a 33 personas este miércoles en Gaza El Ejército israelí mató al menos a 33 personas en lo que va de miércoles en la Franja de Gaza, según el recuento de los hospitales gazatíes enviado a EFE. Del total de fallecidos, 16 se registraron en los hospitales del norte del enclave, donde se encuentra la ciudad de Gaza, foco de la nueva ofensiva israelí en la Franja. En el sur de Gaza, se registraron 15 muertos y en los centros sanitarios del centro otros dos, indica el cómputo hecho por los hospitales de los fallecidos a causa de fuego israelí. Estos datos se refieren a los cadáveres registrados en los hospitales del enclave palestino desde la medianoche hasta las 10.00 hora local (7.00 GMT) de este miércoles, en un total de 10 horas.

El enviado de EEUU visita el sur del Líbano, clave en sus negociaciones con Israel El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, visitó este miércoles el sur del Líbano, la región más golpeada por la guerra del pasado año y clave para la implementación del alto el fuego con Israel que Washington busca apuntalar con el desarme del grupo chií Hizbulá. El diplomático estadounidense llegó en helicóptero al cuartel militar François Hajj de Marjayun, en medio de un fuerte despliegue de seguridad no solo en la zona sino también en la entrada a la vecina localidad de Khiam, bastión de Hizbulá, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN). El medio estatal apuntó que se han producido llamados a congregarse para protestar contra su visita.

Israel rechaza entre el 30 y el 40% de la ayuda diaria que Egipto está enviando a Gaza Israel rechaza entre el 30 y el 40% de la ayuda humanitaria que cada día parte desde territorio egipcio hacia el cruce fronterizo israelí de Kerem Shalom con destino a la Franja de Gaza en convoyes que transportan toneladas de productos básicos y combustible para paliar la trágica situación humanitaria y la hambruna en el territorio palestino. Esta misma jornada de miércoles, unos sesenta camiones cargados de ayuda humanitaria partieron de los almacenes ubicados en el Sinaí egipcio con rumbo a Kerem Shalom, de donde Israel inspecciona la carga y dónde según indicaron a EFE fuentes de la Media Luna Roja Egipcia, devuelve "entre el 30 y 40 % de una media de 150 camiones con ayuda que salen a diario desde la zona egipcia de Rafah".