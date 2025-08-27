Dos niños muertos y 17 heridos en un tiroteo en una escuela católica de Minneápolis

Dos niños han muerto este miércoles en un tiroteo en la iglesia de una escuela católica de primaria de Minneápolis, según ha informado el jefe de la policía de la ciudad, Brian O'Hara. Además, otros 14 menores y tres adultos han resultado heridos. Los niños fallecidos tenían ocho y 10 años. Otros dos heridos están en situación crítica. También ha muerto el autor de los disparos.

El tiroteo ha tenido lugar en la escuela de la Anunciación, cerca de Diamond Lake Road. Los alumnos de preescolar a octavo grado acababan de regresar a las clases para un nuevo año escolar el pasado lunes y se disponían a asistir a un servicio religioso.

El tirador, un hombre, vestía de negro y portaba un rifle, una pistola y una escopeta, que fueron utilizadas. Se desconoce si disponía de permiso de armas. El jefe de policía Brian O'Hara ha asegurado que tirador iba solo, tenía poco más de 20 años y no tenía antecedentes penales. O'Hara dijo que la policía cree que disparó las tres armas.

El presidente Donald Trump dijo en una publicación en Truth Social que fue informado sobre el "trágico tiroteo" y que la Casa Blanca continuaría monitoreando la situación. El gobernador Tim Walz calificó el tiroteo de "horrendo". El Gobierno de la ciudad de Minneapolis dijo que el tirador había sido "contenido" después del un breve tiroteo en la escuela de la Iglesia, sin existir una "amenaza activa" para los residentes.

Walz dijo en las redes sociales que había sido informado sobre el tiroteo. "Estoy orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", escribió Walz en X.

La escuela, que abarca desde preescolar hasta octavo grado, tenía una misa para toda la escuela programada para las 8:15 a. m. de este miércoles, según su página web. El lunes fue el primer día de clases, y fotos de ese día en redes sociales muestran a estudiantes con uniformes verdes saludándose en los aparcamientos de bicicletas, sonriendo a la cámara y sentados juntos.

El tiroteo fue el último de una serie de tiroteos mortales en la ciudad en menos de 24 horas. Una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el martes por la tarde frente a una escuela secundaria en Minneapolis. Horas después, dos personas murieron en otros dos tiroteos en la ciudad.