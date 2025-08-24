En Alejandría
Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
Un total de 16 ambulancias fueron movilizadas hasta el lugar por orden de la Organización de Ambulancias Egipcia y el Sector de Emergencias y Atención Urgente
EP
Seis jóvenes han muerto ahogados en Alejandría, en el norte de Egipto, durante un viaje organizado de estudiantes, según ha informado el Ministerio de Sanidad egipcio.
El incidente ha ocurrido este sábado en la playa de Abú Tlat, en el distrito de Agami, en Alejandría, cuando los estudiantes de una academia de vuelo pasaban el día en la playa, informa el diario estatal egipcio 'Al Ahram'.
Un total de 16 ambulancias fueron movilizadas hasta el lugar por orden de la Organización de Ambulancias Egipcia y el Sector de Emergencias y Atención Urgente.
Tres estudiantes fueron atendidos en el lugar y otros 21 fueron trasladados a hospitales: trece al Hospital de Especialidades de Agami y ocho al Hospital General de Al Amriya. Los afectados están siendo tratados por asfixia.
El ministro de Sanidad, Jaled Abdelyafar, ha informado de que está siguiendo estrechamente estos casos, así como las medidas médicas y de emergencias adoptadas. Además ha recordado la importancia de cumplir con las recomendaciones de seguridad en las playas, en especial durante los viajes en grupo.
- El mar canario se calentará menos que el resto del planeta: los científicos vaticinan que su temperatura será un grado mayor en 2050
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- Acuerdo' para salvar al menos tres elementos de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife
- La Primitiva deja un ganador de segunda categoría en Tenerife
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Canarias premia a sus mejores expedientes académicos con un viaje a Irlanda 'inolvidable
- Fran Sabina se luce en el CD Tenerife al cierre del verano
- Aparatoso doble accidente en una carretera de Tenerife con cuatro heridos, uno en estado crítico