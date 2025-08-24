El partido de Milei lleva a dos exmodelos de Playboy como candidatas a diputadas

Frente a decenas de empresarios en el lujoso Hotel Alvear de la ciudad de Buenos Aires, dispuesto a animarlos como atracción rutilante de una nueva edición del Council de las Américas, el presidente argentino Javier Milei llamó a su auditorio y a la misma sociedad argentina a elegir "entre dos modelos" en los próximos comicios legislativos a nivel provincial y nacional. La oposición, dijo el ultraderechista, se vale de "cualquier recurso a su alcance para detonar el orden macroeconómico". La arenga del anarco capitalista, propagada de inmediato por los medios y las redes sociales, pudo provocar confusión en seguidores y personas extrañas a su prédica. Porque mientras Milei llama a elegir "entre dos modelos", las papeletas electorales de La Libertad Avanza le hacen generoso lugares a "modelos", aunque no políticos, sino ex "conejitas" de la revista erótica Playboy y la ganadora de un concurso de "bikini-fitness" en Las Vegas.

La idea de convocar a personajes populares o con cierta visibilidad mediática no es patrimonio del anarco capitalista. Durante su Gobierno en los años noventa, el peronista Carlos Menem, un nombre de referencia para Javier Milei por su impronta neoliberal, se valió del concurso del expiloto de F-1, Carlos Reutemann, el cantante Palito Ortega, y el corredor de motos acuáticas Daniel Scioli, entre otros, para que ocupen gobernaciones provinciales, que ganaron por la fuerza de los votos, o cargos de relevancia. Menem, un presidente a quien relacionaron sentimentalmente con la conejita de Playboy Amalia "Yuyito" González, se inspiraba en la experiencia italiana cuando la actriz porno Ilona Staller, más conocida como Cicciolina, ganó un escaño en la Cámara de Diputados italiana.

Milei intenta seguir esa senda, no solo porque tuvo un breve aunque polémico noviazgo con "Yuyito" González. La "modelo", vedette y actriz Virginia Gallardo, portada de Playboy en 2010 bajo el título "Diosa fortuna", encabezará la lista de candidatos a diputados en Corrientes, una provincia del noroeste de Argentina. La ex sex symbol se jacta de haber tomado clases de economía con el presidente cuando era tertuliano de un programa televisivo, Polémica en el bar. "Más allá de las banderas políticas, me parece un estudioso", dijo en su momento. Por entonces, "no era candidato todavía sino un loco lindo", y no solo eso, "un hombre que sabe, con el que puedes estar de acuerdo o no" aunque fueran "cuestionables sus formas". Esos detalles, las "formas", han dejado de ser relevantes para Gallardo, convertida en una promotora entusiasta de la reducción del gasto público y los impuestos, al punto de azuzar al gobernador peronista y opositor Axel Kicillof.

Una obsesión presidencial

Gallardo no será la excepción a una regla que impregna a un Gobierno cuya cabeza suele sexualizar los discursos con ribetes de obsesión, según los analistas. La revista Playboy debió ser importante en su historia juvenil porque lo reconoció públicamente cuando dijo en 2024 haber disfrutado la Teoría del valor, de Gérard Debreu, "más que mi primera Playboy". Tal vez fue el número en el que apareció Karen Reichardt, en 1992, junto con otra modelo, María Fernánda Callejón. Ella después pasó por el programa televisivo Brigada Cola. Más tarde abrazó la causa de la defensa de los animales. En octubre acompañará la lista oficial que encabeza el economista José Luis Espert, a quien la prensa asocia con un empresario acusado de narcotraficante, Fred Machado, y que espera ser extraditado a Estados Unidos. Reichardt cree religiosamente en la palabra de Milei y no se cansa de dar cuenta de esa devoción en las redes sociales.

Le sucede lo mismo a Laura Soldano, candidata de la Libertad Avanza en la provincia de Córdoba, en el corazón productivo de Argentina. Será la aspirante segunda de la lista de la extrema derecha. A los 44 años, tiene como antecedentes haber sido campeona de Bikini-Fitness en 2015. Abandonó los trajes de baño para predicar las delicias de la auto superación personal. Milei, dijo es un "faro de luz", lo mismo que Elon Musk, y ella está a dispuesta a seguir ese fulgor en la batalla contra la oscuridad. No suele hablar mucho de política. Le interesa dar a conocer que el joven corredor de F-1 Franco Colapinto "es la reencarnación de Ayrton Senna".

La predilección de la ultraderecha por ciertos arquetipos no alcanza para llenar la lista de aspirantes a diputados. Federico Bojanovich, funcionario del Ministerio de Capital Humano, está cerca de retirarse de la competencia electoral porque ha sido acusado por los delitos de "lesiones en contexto de violencia de género y daño" a su pareja, que lo denunció en 2022.