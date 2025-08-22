Ghislaine Maxwell, cómplice en prisión del caso Epstein, exculpa a Trump

El Departamento de Justicia de EEUU publicó este viernes la transcripción y la grabación de una entrevista reciente con Ghislaine Maxwell, cómplice del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Mientras el Gobierno de Donald Trump afronta acusaciones de falta de transparencia en el caso, las primeras declaraciones de Maxwell parecen descargar de cualquier responsabilidad al presidente. "Con la excepción de los nombres de las víctimas, se incluye cada palabra. No se ha eliminado nada. No se ha ocultado nada", declaró Todd Blanche, el alto funcionario del Departamento de Justicia que realizó la entrevista a finales de julio con Ghislaine Maxwell, actualmente detenida en una prisión de Texas. Las primeras valoraciones de los audios apuntan a que la cómplice condenada del difunto pedófilo Jeffrey Epstein asegura que Trump "nunca fue inapropiado con nadie" durante el tiempo en que el financiero caído en desgracia y el ahora presidente fueron amigos.

Sin embargo, la sombra de duda se mantiene. Especialmente avivada tras las informaciones publicadas este verano, especialmente una de 'The Wall Street Journal', en la que se aseguraba que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, avisó al presidente, Donald Trump, de que su nombre aparecía en los archivos del caso Epstein. Según el medio de comunicación con sede principal en Nueva York, la fiscal general y su adjunto informaron al mandatario en una reunión en la Casa Blanca que su nombre aparece en varios de los documentos que conforman el expediente. Según la información del diario, los archivos del caso Epstein contienen rumores no verificados sobre muchas personas, algunas de alto nivel y conocidas por la opinión pública.

El periódico informó de que, en 2003, Trump envió una carta a Jeffrey Epstein para felicitarlo por su cumpleaños con un dibujo obsceno y que presuntamente contenía la frase: "y que cada día sea otro secreto maravilloso". Trump negó de forma contundente la información, afirmando que era “falsa”. Posteriormente, el mandatario presentó una demanda contra la empresa matriz de 'The Wall Street Journal' por 10.000 millones de dólares, alegando calumnia y difamación.