Ucrania denuncia un ataque masivo de Rusia durante la noche con 574 drones y 40 misiles

La Fuerza Aérea ucraniana anunció este miércoles que Rusia atacó durante la noche con 574 drones y 40 misiles objetivos en todo el país, incluida la parte oeste, en un momento en el los aliados occidentales debaten potenciales garantías de seguridad para Ucrania en el marco de unas futuras conversaciones de paz con Rusia.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 546 drones y 31 misiles, según el balance provisional ofrecido por Kiev.