Estados Unidos
Un tribunal invalida la multa de 454 millones a Trump por fraude civil en su empresa
Un panel de jueces de apelación considera que es penalización excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos
EFE
Una corte de apelación de Nueva York invalidó este jueves la multa de 454 millones de dólares impuesta en 2024 al presidente Donald Trump y otros acusados en el caso por fraude civil en su empresa, que impulsó la fiscal estatal Letitia James.
Un panel de jueces de apelación opinó que la penalización, "que ordena a los acusados pagar casi 500 millones de dólares al estado de Nueva York, es una penalización excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos", según recoge CNN.
Los magistrados estuvieron de acuerdo, no obstante, en mantener las medidas cautelares impuestas por el juez Arthur Engoron para "limitar la cultura empresarial" de la Organización Trump, declarada responsable de inflar su patrimonio para obtener préstamos favorables y otros beneficios financieros.
- Un lugar perfecto para una escapada de relax en el norte de Tenerife
- Arona socorre y ordena el nuevo asentamiento irregular de El Vivo
- Tenerife se planta ante la 'invasión' de los miradores en la Corona Forestal y anuncia multas a los imprudentes
- Robo de lujo a pleno día en Santa Cruz de Tenerife: se lleva de una tienda seis prendas por valor de 7.000 euros
- El 88% de las galerías de Tenerife no aportan agua: están inactivas o cerradas
- Dos mujeres, una en estado crítico, resultan heridas tras un accidente en la autopista del Sur
- El Gobierno de Canarias plantea a la UE un despliegue “significativo” de Frontex en las Islas con medios aéreos y marítimos
- El CD Tenerife apuesta por congelar el precio de las entradas para la 25/26