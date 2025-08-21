En Cali

Al menos cinco muertos por un atentado con un camión bomba contra una base aérea en Colombia

Otras 14 personas habrían resultado heridas tras el ataque en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad de Cali

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado la información.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado la información. / EFE

EFE

Cali

Al menos cinco personas murieron y catorce resultaron heridas este jueves por un atentado perpetrado con un camión bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad colombiana de Cali, según el presidente Gustavo Petro.

"La cifra de muertos en Cali asciende a cinco y 14 heridos, todos civiles hasta donde tengo información", dijo Petro en un discurso durante un acto público en la ciudad de Valledupar, en el norte del país.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un lugar perfecto para una escapada de relax en el norte de Tenerife
  2. Arona socorre y ordena el nuevo asentamiento irregular de El Vivo
  3. Tenerife se planta ante la 'invasión' de los miradores en la Corona Forestal y anuncia multas a los imprudentes
  4. Adiós a un icono de Santa Cruz: cierra uno de los restaurantes más emblemáticos de Tenerife
  5. Robo de lujo a pleno día en Santa Cruz de Tenerife: se lleva de una tienda seis prendas por valor de 7.000 euros
  6. Una antigua fábrica de tabacos de Santa Cruz de Tenerife albergará viviendas de lujo
  7. El 88% de las galerías de Tenerife no aportan agua: están inactivas o cerradas
  8. Dos mujeres, una en estado crítico, resultan heridas tras un accidente en la autopista del Sur

Gamescom 2025: Amazon Games confirma fechas y ediciones de King of Meat, su nuevo plataformas cooperativo

Gamescom 2025: Amazon Games confirma fechas y ediciones de King of Meat, su nuevo plataformas cooperativo

Al menos cinco muertos por un atentado con un camión bomba contra una base aérea en Colombia

Al menos cinco muertos por un atentado con un camión bomba contra una base aérea en Colombia

Canarias reúne en La Laguna a profesionales y consejos infantiles para impulsar los derechos de la infancia

Canarias reúne en La Laguna a profesionales y consejos infantiles para impulsar los derechos de la infancia

La plaza de Bronco-Lomo Largo se moderniza con actuaciones de accesibilidad y mantenimiento

La plaza de Bronco-Lomo Largo se moderniza con actuaciones de accesibilidad y mantenimiento

Estados Unidos revisa las visas de más de 55 millones de personas por posibles infracciones

Estados Unidos revisa las visas de más de 55 millones de personas por posibles infracciones

El Ayuntamiento de La Laguna intensifica la limpieza de solares abandonados para prevenir incendios y plagas en el municipio

El Ayuntamiento de La Laguna intensifica la limpieza de solares abandonados para prevenir incendios y plagas en el municipio

El incendio de Jarilla queda "prácticamente consolidado" diez días después

El incendio de Jarilla queda "prácticamente consolidado" diez días después

La Laguna instala casetas provisionales de control en el camping de Punta del Hidalgo durante la reforma del recinto

La Laguna instala casetas provisionales de control en el camping de Punta del Hidalgo durante la reforma del recinto
Tracking Pixel Contents