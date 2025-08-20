Asia
Al menos 76 muertos al incendiarse un autobús con deportados en Afganistán
El autobús, que viajaba desde el puesto fronterizo de Islam Qala hacia Kabul, colisionó con un camión de carga y una motocicleta en la carretera de circunvalación de Herat
EFE
Kabul
Al menos 76 personas, en su mayoría migrantes afganos recientemente deportados de Irán, murieron en la noche del martes en el oeste de Afganistán cuando el autobús en el que viajaban se incendió tras una colisión múltiple, en lo que ya se considera "uno de los accidentes de tráfico más mortíferos de los últimos años en el país".
El portavoz del gobierno de la provincia de Herat, Mufti Mohammad Yousuf Saeedi, informó a EFE que el autobús, que viajaba desde el puesto fronterizo de Islam Qala hacia Kabul, colisionó con un camión de carga y una motocicleta en la carretera de circunvalación de Herat y se incendió tras el impacto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Nuevo ejemplo de masificación en el Parque Nacional: decenas de coches se agolpan en la carretera para ver el atardecer desde el Teide
- El municipio que concentra el mayor número de voces guanches de Tenerife y su nombre alude a un rito guerrero
- La DGT lo tiene en el punto de mira: así debes llevar a tu perro en el coche
- Prohibido el baño en la zona de El Bloque, en Valleseco, por la aparición de peces muertos y aceite
- Canarias tendrá un breve respiro del calor antes de sufrir otro fin de semana de altas temperaturas
- Un turista británico muere por salmonela tras comer pollo poco hecho en un hotel de Canarias
- Veinte de los veintiséis portales de Juan XXIII se adaptan para entrar en el plan que permitirá rehabilitar sus viviendas
- Los municipios tinerfeños gastan 48 millones al año en comprar agua a galerías y pozos