Cumbre en la Casa Blanca
Trump ofrece a Zelenski garantías de seguridad en un eventual acuerdo de paz con Rusia
Esta vez no ha habido bronca ni humillación televisada, más bien, lo contrario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido a Ucrania las ansiadas garantías de seguridad que ambiciona el país eslavo para negociar la paz con Rusia durante la reunión que ha mantenido con su homólogo, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. “Les vamos a ofrecer una protección excelente, muy buena seguridad”, dijo el republicano durante la comparecencia conjunta de ambos líderes ante los medios.
Trump aseguró que los detalles se discutirán durante la reunión que a estas horas mantiene en la Casa Blanca con la media docena de líderes europeos que han acompañado a Zelenski hasta Washington. Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von del Leyen, como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, así como el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, el canciller alemán, Friedritch Metz, y el presidente finlandés, Alexander Stubb.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nuevo ejemplo de masificación en el Parque Nacional: decenas de coches se agolpan en la carretera para ver el atardecer desde el Teide
- No es el drago milenario pero también está en Tenerife: el árbol más antiguo de Europa
- Muere un hombre y una mujer resulta gravemente herida en un trágico accidente en Tenerife
- El municipio que concentra el mayor número de voces guanches de Tenerife y su nombre alude a un rito guerrero
- La DGT lo tiene en el punto de mira: así debes llevar a tu perro en el coche
- Santa Cruz de Tenerife recuperará en octubre el debate sobre la apertura dominical
- Siete minutos fatídicos fulminan la esperanza del primer trofeo del Tenerife Femenino
- Fiesta, vino y sandía por San Roque, en Tenerife