El 'cinturón-fortaleza' del Donbás, el último escollo que plantea el Kremlin para una tregua

Fue el punto principal de la reunión que mantuvieron este domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Meyer, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. La cesión de territorios, en concreto, del 25% de la provincia de Donetsk aún en manos ucranianas es "imposible", coincidieron ambos. Es precisamente esa franja de tierra, de unos 6.600 kilómetros cuadrados, con una longitud de 50 kilómetros y en donde residían, antes de la guerra, alrededor de 380.000 ciudadanos, se está erigiendo en el último escollo planteado el Kremlin para acallar las armas en Ucrania. A continuación se desgranan las dos principales razones que impiden tanto a las autoridades ucranianas como a sus aliados europeos aceptar cualquier cesión territorial en este punto geográfico.

Ciudades de tamaño respetable donde aún residen civiles Cuatro ciudades de tamaño respetable, Pokrovsk, Konstantynivka, Sloviansk y Kramatorsk, además de varios asentamientos y núcleos urbanos, conforman la geografía humana del 'oblast' (región) de Donetsk aún en manos de las tropas ucranianas. Las pretensiones del Kremlin consisten en que les sea entregado todo el territorio sin realizar un solo disparo. Tal y como asegura Nick Patton Walsh, en la web de la CNN, ello constituiría un éxito propagandístico de primer orden para Moscú, que explotaría con fruición sin ningún género de dudas. Decenas de miles de civiles viven allí ahora, y el Kremlin se deleitearía con las escenas de "ucranianos siendo obligados a abandonar sus hogares ante el avance de las tropas rusas", que podrían ocuparlos de forma humillante, sin presentar siquiera batalla. Tanto Sloviansk como Kramatorsk contaban, antes de la contienda, con una nutrida población, de al menos 130.000 habitantes, es decir, es decir eran ciudades de un tamaño similar al de Lleida y San Sebastián, respectivamente. El subsuelo de Donetsk es también rico en recursos minerales, cuya demanda, además, va a crecer en los próximos años. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, la parte de la región aún bajo control de Ucrania alberga yacimientos de uranio, mientras que los territorios ocupados por Rusia cuentan con reservas de metales no ferrosos, titanio y zinc, además de las ansiadas tierras raras, muy buscadas por Donald Trump y su entorno.