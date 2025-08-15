África
Mali anuncia que frustró un golpe de Estado y detuvo a oficiales de alto rango
Entre los detenidos se encuentra un ciudadano francés, así como los generales Abass Dembélé y Néma Sagara y los tenientes coroneles Baba Dembélé, Saybou Keita, Tiekoro Diarra y Soungalo Diog
EFE
El Gobierno de Mali anunció que el pasado viernes frustró un intento de golpe de Estado contra la actual junta militar, en el poder desde 2020, y detuvo a los implicados, entre ellos un ciudadano francés y varios oficiales de alto rango.
En un comunicado difundido este jueves, el Ejecutivo informó que las investigaciones llevaron al arresto de un ciudadano francés, que "está siendo interrogado por las autoridades competentes", así como de los generales Abass Dembélé y Néma Sagara.
Según informó hoy la televisión estatal ORTM1, entre los detenidos se encuentran también los tenientes coroneles Baba Dembélé, Saybou Keita, Tiekoro Diarra y Soungalo Diogo, dentro de un total de once presuntos implicados.
En una comparecencia en esa cadena pública, el ministro maliense de Seguridad y Protección Civil, general Daoud Aly Mohammedine, reveló que el ciudadano francés arrestado en este caso se llama Yann Vezilier, y lo acusó de trabajar para los servicios secretos galos.
El Gobierno subrayó que las detenciones se realizaron al respetar "estrictamente" los procedimientos legales, y reafirmó su compromiso de "proteger las instituciones, defender la soberanía nacional y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".
Así mismo, la junta militar hizo un llamado al pueblo maliense a permanecer "unido y vigilante" y a confiar en la capacidad de las fuerzas de seguridad para preservar la paz y la unidad del país.
Mali, inmerso en una prolongada inestabilidad política, ha sufrido dos golpes de Estado desde 2020 y, desde entonces, se ha distanciado de su antigua potencia colonial, Francia, en busca de nuevos aliados como Rusia y en medio de una creciente violencia yihadista.
- Nueva imprudencia en la costa de Tenerife: el oleaje arrastra a cuatro personas a mar abierto y atrapa a una decena de bañistas en una piscina natural
- La subida de la marea obliga a cortar una carretera en Tenerife
- El oleaje se apodera de una playa en Tenerife y arrastra todo lo que encuentra a su paso
- Se buscan agentes de medio ambiente para vigilar el Teide
- Santa Cruz de Tenerife declara desierta la licitación para la reapertura del quiosco del parque García Sanabria
- Investigan una descarga de droga en una sofisticada narcolancha en Tenerife
- Una mancha blanca en el agua sorprende a los bañistas de Las Teresitas
- Aparece en Tenerife la tortuga marina más grande del mundo