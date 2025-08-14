Guerra en el este de Europa
Zelenski prosigue su ofensiva diplomática y hoy se reúne con Starmer en Londres antes de la cumbre de Alaska entre Trump y Putin
EFE
El primer ministro británico, Keir Stammer, recibe este jueves en Londres al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de la esperada reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, en Alaska para abordar la guerra en Ucrania.
Starmer espera recibir a Zelenski en su residencia oficial del 10 de Downing Street sobre las 9.30 hora local (10.30 horas en España), según adelantan este jueves los medios británicos.
Los países europeos están pendientes del resultado de las conversaciones entre Trump y Putin mañana para conseguir poner fin a la guerra que empezó en 2022 con la invasión rusa de Ucrania.
Durante una reunión virtual ayer con el presidente estadounidense y sus aliados europeos, Starmer elogió a Trump por su labor para presentar una posibilidad "viable" de poner al conflicto armado en Ucrania.
Una "oportunidad"
"Esta reunión del viernes, a la que asistirá el presidente Trump, es de suma importancia. Como le he dicho personalmente al presidente Trump durante los más de tres años que lleva este conflicto, no hemos tenido ni la más remota posibilidad de una solución realmente viable, una forma viable de alcanzar un alto el fuego", dijo ayer Starmer.
"Y ahora tenemos esa oportunidad, gracias al trabajo que ha realizado el presidente", agregó Starmer en la reunión virtual con mandatarios de Estados Unidos, Ucrania, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Finlandia, la OTAN y la Unión Europea (UE).
El Reino Unido trabaja en un eventual paquete de medidas contra Moscú si no hay posibilidades de poner fin a la guerra, afirmó.
