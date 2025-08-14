Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Muere un palestino por disparos de un militar israelí fuera de servicio al sur de Nablús

Un hombre ha muerto este miércoles por disparos de un militar israelí fuera de servicio en la localidad cisjordana de Duma, al sur de Nablús, en el marco del repunte de este tipo de incidentes en este territorio palestino, según las autoridades locales.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha identificado al fallecido como Zamin Jalil Reda Dauabsi, de 35 años, que "ha sucumbido a sus heridas tras haber recibido disparos de colonos que atacaron Duma", según ha recogido la agencia de noticias WAFA.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa Israel (FDI) han indicado que "decenas de terroristas palestinos lanzaron piedras contra un militar fuera de servicio y un civil" durante "unas obras de ingeniería civil cerca de Duma.