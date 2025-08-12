En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, hoy en directo: La UE condiciona la discusión del futuro de Ucrania a un cese o reducción de hostilidades
Todos los países salvo Hungría firman una declaración que inciden en que las fronteras internacionales "no pueden cambiarse por la fuerza"
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia asegura haber derribado 25 drones ucranianos sobre dos de sus regiones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 25 drones de ala fija ucranianos sobre dos regiones del país, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. "Entre las 23:50 del 11 de agosto y las 03:40 hora de Moscú (GMT+3) del 12 de agosto fueron interceptados y destruidos 25 drones de ala fija ucranianos", se afirma en el parte castrense. Los militares rusos precisaron que 23 aparatos fueron abatidos sobre la región de Rostov y los dos restantes, en la de Krasnodar.
La UE condiciona la discusión del futuro de Ucrania a un cese o reducción de hostilidades
Veintiséis países de la Unión Europea, todos salvo Hungría, urgieron este martes a que cualquier negociación "significativa" sobre Ucrania sólo tenga lugar si se produce un "alto el fuego o reducción de hostilidades" por parte de Rusia, a la vez que recordaron que las fronteras internacionales "no pueden cambiarse por la fuerza". "El pueblo ucraniano debe tener libertad para decidir su futuro. El camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania. Sólo puede haber negociaciones significativas en el contexto de un alto el fuego o una reducción de hostilidades", dijeron veintiséis jefes de Estado o Gobierno de la Unión Europea en una declaración conjunta.
Zelenski acusa a Putin de querer presentar su cita con Trump como una "victoria personal"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó este lunes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de querer utilizar como una "victoria personal" su próximo encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. "Putin solo está decidido a presentar su encuentro con Estados Unidos como su victoria personal y a seguir actuando como hasta ahora, aplicando la misma presión a Ucrania como antes", dijo Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de X. Zelenski hizo estas afirmaciones, en las que aludió a la cita entre Trump y el presidente ruso en Alaska (Estados Unidos) prevista para el viernes, tras haber recibido un informe de la inteligencia y del ejército de su país sobre Putin y lo que el jefe de Estado de Rusia está dispuesto a hacer. "Hasta ahora, no hay indicio alguno de que los rusos hayan recibido señales para prepararse a una situación de posguerra. Al contrario", afirmó el jefe de Estado ucraniano, que señaló que Moscú actualmente redespliega fuerzas y tropas, algo que sugiere "preparativos para nuevas operaciones ofensivas". Zelenski apuntó que mantiene a sus socios informados, entre otras cosas, sobre la situación en el terreno en su país, invadido por Rusia dese febrero de 2022, y sobre sus iniciativas diplomáticas.
Los 27 recalcan el apoyo a Ucrania y la presión a Rusia antes de la reunión de Trump y Putin
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han recalcado el apoyo a Kiev y la necesidad de seguir manteniendo la presión sobre Rusia mediante sanciones, en una reunión extraordinaria convocada por videoconferencia a días de la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska para abordar la guerra en Ucrania. "La unidad transatlántica, el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia es la forma en que pondremos fin a esta guerra y evitaremos futuras agresiones rusas en Europa", ha señalado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en un mensaje en redes sociales.
Trump quiere que Rusia devuelva parte el territorio ocupado a Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania, en contra de lo que el presidente ruso, Vladímir Putin, pide para poner fin al conflicto. "Vamos a cambiar las líneas, las líneas de batalla. Rusia ha ocupado una gran parte de Ucrania. Han ocupado algunos territorios muy importantes. Vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania", avanzó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. El republicano tiene previsto reunirse el próximo viernes 15 de agosto con Putin en Alaska para discutir un posible fin a la guerra. Anteriormente, Trump ya se había inclinado por un "intercambio de territorios para beneficio de ambos" para poder lograr un eventual acuerdo de paz. En este sentido, pese a que no avanzó demasiados detalles, este lunes reconoció que Moscú ha tomado algunos puntos claves que debe recuperar Kiev, como la frontera marítima entre ambos países.
El canciller alemán convoca a Trump, Zelenski y líderes europeos para abordar la guerra de Ucrania
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado este lunes una reunión virtual de líderes europeos con el presidente de Estados Unidos y el de Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, respectivamente, de cara al encuentro entre el inquilino de la Casa Blanca y el mandatario ruso, Vladimir Putin, a finales de esta semana en Alaska. "He invitado a mantener conversaciones virtuales este miércoles sobre la situación en Ucrania y la reunión prevista entre Trump y Putin. Las conversaciones se centrarán en las opciones para ejercer presión sobre Rusia, las posibles negociaciones de paz, las reivindicaciones territoriales y la seguridad", ha explicado.
Zelenski insta ante el primer ministro indio a reducir la compra de petróleo ruso como medida de presión
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha instado este lunes ante el primer ministro de India, Narendra Modi, a limitar la importación de petróleo ruso para reducir la capacidad de Rusia para seguir financiando la invasión, en línea con los mensajes que ha trasladado también Estados Unidos. De hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto aranceles de hasta el 50 por ciento a las importaciones de India para tratar de forzar al gigante asiático a que se aleje de Moscú, algo que por ahora Modi siempre ha descartado. "Es importante que todos los líderes que tengan un margen tangible de maniobra con Rusia le envíen las señales correspondientes", ha apuntado Zelenski, en un mensaje difundido en redes sociales al término de una "larga" conversación telefónica.
Zelenski advierte de que hacer concesiones a Rusia no detendrá los ataques contra Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha advertido este lunes de que hacer concesiones a Rusia en el marco de las negociaciones de paz para poner fin a la guerra no convencerá a Moscú de detener los ataques contra territorio ucraniano. "Rusia se niega a detener las matanzas y, por lo tanto, no debe recibir ninguna recompensa ni beneficio. Y esto no es solo una postura moral, sino racional. Las concesiones no convencen a un asesino", ha sentenciado el mandatario en redes sociales. Por ello, ha instado nuevamente a ejercer presión internacional contra Moscú días antes de la reunión programada entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el estado de Alaska, un encuentro del que ha sido excluido.
El Gobierno ruso anuncia la toma de una nueva localidad en la región ucraniana de Donetsk
Las Fuerzas Armadas de Rusia se han hecho con el control de la localidad ucraniana de Lunacharskoe, situada en la región de Donestk, según el Ministerio de Defensa, que ha informado este lunes de nuevos avances en una zona que ambas partes consideran clave para el desarrollo del conflicto. El Ministerio ha anunciado en su cuenta oficial de Telegram esta "liberación", eufemismo con el que Moscú suele referirse a las conquistas territoriales en la parte este de Ucrania, epicentro de la invasión que comenzó en febrero de 2022 por orden del presidente Vladimir Putin.
Albares defiende que el futuro de Ucrania no se puede decidir sin los europeos
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este lunes que el futuro de Ucrania y lo que se decida sobre el fin del conflicto con Rusia "impacta directamente en la seguridad de Europa" y, por lo tanto, "tampoco se puede decidir sin los europeos". En una entrevista en La 1 de TVE, Albares ha dicho además, sobre el conflicto de Gaza, que España va a seguir aumentando las sanciones contra "todos aquellos que trabajan y se expresan abiertamente por malograr para siempre la solución de los dos Estados", que ha insistido en que es "la llave para la paz en Oriente Medio".
