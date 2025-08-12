Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Guterres condena el "asesinato" de seis periodistas palestinos en Gaza

Kaja Kallas advierte que la guerra en Gaza "se vuelve cada vez más peligrosa"

La máxima representante de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, alertó este lunes que "la guerra en Gaza se vuelve cada vez más peligrosa" y volvió a pedir, en nombre de la UE, la llegada de la ayuda humanitaria ,"incluyendo el acceso de las ONG", además del "alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes".

"Si una solución militar fuera posible, la guerra ya habría terminado", añadió Kallas en un mensaje difundido a través de la red social X, tras una reunión extraordinaria por videoconferencia de los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete.

"La conversación de hoy con los ministros subraya la urgencia compartida de poner fin al ciclo de violencia. La primera prioridad es hacer llegar la ayuda a la Franja de Gaza, incluso a través de ONG internacionales que se enfrentan a obstáculos administrativos cuando deberían estar distribuyendo ayuda a las personas que pasan hambre", subrayó Kallas en un mensaje difundido por su portavoz.