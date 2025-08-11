Muere Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato colombiano, por las heridas del atentado que sufrió en junio

El senador y precandidato a la presidencia de Colombia Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado a principios de junio en Bogotá, ha muerto este lunes en el hospital donde llevaba ingresado desde el ataque, la Fundación Santa Fe. El fallecimiento, temido en la últimas horas del domingo, estremece al país sudamericano porque el impacto de la reaparición del crimen político. El congresista del Centro Democrático, el partido fundado por Álvaro Uribe, no ha logrado superar la gravedad de las heridas que sufrió durante un acto político en el barrio Modelia de la capital colombiana. El domingo el parte médico anunció que Uribe Turbay se encontraba en "condición crítica" debido a una hemorragia en el sistema nervioso central. "Siempre serás el amor de mi vida", lo despidió su esposa, María Claudia Tarazona.

El extinto legislador estuvo os meses en estado crítico luego de recibir varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Su evolución fue errática. Presentó en un principio momentos de mejoría, pero en las últimas semanas todo se complicó debido a una hemorragia en el sistema nervioso central. "Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, reportó en su momento la Fundación Santa Fe.

Uribe Turbay, de 39 años, había recibido dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda el pasado 7 de junio cuando encabezaba un mitin en un parque del barrio bogotano de Modelia. Por el atentado contra Uribe Turbay hay seis personas privadas de la libertad, entre ellas el autor material, un adolescente de quince años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos señalados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado.

Adicionalmente, a finales de julio pasado un joven de 17 años, que presuntamente participó en las reuniones de planificación del atentado y que se había presentado ante la Fiscalía, abandonó el centro estatal de protección para menores donde permanecía bajo custodia.

Según la Fiscalía, el joven habría participado en dichas reuniones y suscribió un "compromiso voluntario por ampliar el interrogatorio", razón por la cual había quedado bajo "una medida de protección" por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de donde escapó.

Una familia con signo trágico

Uribe Turbay nació en Bogotá en 1986. Se había graduado de abogado y contaba con una maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Su abuelo fue Julio César Turbay Ayala fue presidente de Colombia (1978-82). La política marcó a su familia trágicamente. Su madre Diana Turbay fue asesinada por el narcotráfico en 1991. El hijo se inició en la vida partidaria en 2011 como edil bogotano del Partido Liberal. Su carrera evolucionó al pasar a las filas del derechista Centro Democrático.

Uribe, quien acaba de ser condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, condenó de inmediato la tragedia. "El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia". La senadora María Fernanda Cabal, del mismo partido, también se pronunció: "con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe, tras dos meses de valiente lucha por su vida. Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa tristeza. Colombia pierde hoy a un hombre íntegro, con todas las capacidades y el compromiso para ayudar a construir un mejor país".

Antes de conocerse la trágica noticia, el presidente Gustavo Petro, había llamado a "no manipular" la figura del senador. Se avecinan fuertes discusiones políticas.