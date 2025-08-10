El activista palestino asesinado por un colono en Cisjordania filmó su muerte

El activista palestino Odeh Hadalin, que colaboró en la creación del oscarizado documental 'No Other Land' sobre la ocupación de Israel en Cisjordania, capturó en vídeo el momento en el que un colono le disparó el pasado 28 de julio, acabando con su vida, informó la ONG israelí B'Tselem. En la grabación, difundida por B'Tselem, Hadalin captura el momento en el que el colono Yinon Levi monta su pistola, la levanta en su dirección y dispara. Acto seguido se escucha al palestino gritar y la imagen se tambalea, mostrando cómo se derrumba en el suelo entre gemidos.

Odeh Hadalin murió el mismo 28 de julio fruto de la herida de bala que le provocó Levi, tras lo que el Ejército israelí se hizo con su cuerpo y lo retuvo durante 10 días. Su hermano Jalil Hadalin aseguró entonces a Efe que las autoridades exigían a la familia que fuera enterrado fuera de su aldea (Umm al Khair) y que el funeral se limitara a 15 personas.

Un portavoz castrense negó a Efe esta última condición.

Finalmente, el Ejército devolvió el cadáver el jueves pasado y el activista pudo ser enterrado en el cementerio de su aldea. El colono, objeto de sanciones internacionales por su violencia hacia los palestinos, entró a pie a Umm al Khair junto a una excavadora para llevar a cabo trabajos estructurales cerca de las viviendas de la aldea, recoge la ONG israelí Peace Now.

En este contexto, habitantes de la aldea se dirigieron hacia la excavadora y Levi, increpándole para que se detuviera y algunos de ellos lanzando piedras contra el vehículo, algo que se observa en el vídeo del fallecido.

Disparar en dos ocasiones

Como respuesta, el colono disparó hasta en dos ocasiones, una de ellas la que mató a Odeh Hadalin. Otra persona resultó herida por la excavadora, que continuó trabajando a pesar de que hubiera gente a su alrededor.

Según la estimación de B'Tselem, Odeh Hadalin estaba a unos 40 metros del lugar desde el que Levi disparó.

"Al día siguiente, la Policía liberó a Levi de su detención y le dejó bajo arresto domiciliario alegando falta de pruebas y aceptando su alegación de autodefensa. El 1 de agosto, Levi fue liberado del arresto domiciliario. El 4 de agosto, fue de nuevo grabado invadiendo tierras de Umm al Khair, acompañado por otro colono armado", recoge el informe de B'Tselem al respecto.

En total, 18 residentes de Umm al Khair fueron detenidos tras la muerte de Hadalin y liberados después progresivamente.