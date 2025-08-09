Guerra
Trump se reunirá con Putin en Alaska el 15 de agosto
La reunión será para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania
EFE
Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el próximo 15 de agosto se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.
“La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.
La reunión será para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania y un intercambio territorial que ha sido calificado como una medida polémica.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El extraño caso de Buenavista del Norte: cómo el cuarto municipio menos poblado de Tenerife acarrea la segunda deuda más alta
- El peatonal de la avenida de Anaga tendrá un Brunelli's: el Grupo Loro Parque abrirá un restaurante en Santa Cruz de Tenerife
- La jubilación parcial llegará a 4.000 empleados públicos en tres años
- Expropiaciones en Santa Cruz de Tenerife por 331.600 euros para urbanizar Juan Marín
- El Mejor Queso de Canarias 2025 se elabora en el norte de Tenerife: esta es la lista de los 61 premiados este año
- El niño fallecido en Fuerteventura tras caer de un patinete era de Gran Canaria
- El Gobierno alarga la estabilización de 700 interinos hasta después del verano
- Diecisiete diputados canarios no incluyen sus datos académicos en la web del Parlamento