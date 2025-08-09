Tiroteo
Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square, Nueva York
Redacción
Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas el sábado en Times Square, en Nueva York, según informó la policía de la ciudad estadounidense.
El incidente, que empezó después de que "una disputa verbal entre dos personas escalara", tuvo lugar alrededor de la 1.20 horas de la madrugada, hora loca, ha explicado la policía a varios medios de comunicación. Los heridos tienen entre 19 y 65 años y se encuentran estables.
El tirador fue detenido por la policía en el lugar de los hechos y está a la espera de que se le imputen los cargos.
El tiroteo provocó escenas de pánico entre las personas que se hallaban en la zona en ese momento. Vídeos colgados en las redes sociales muestran a gente huyendo a la carrera.
La Policía de Nueva York anunció hace unos días que la ciudad ha registrado el número más bajo de tiroteos desde que empezaron a contabilizarse. En los primeros 7 meses del año se produjeron 412 incidentes con 489 víctimas en total.
- El extraño caso de Buenavista del Norte: cómo el cuarto municipio menos poblado de Tenerife acarrea la segunda deuda más alta
- El Mejor Queso de Canarias 2025 se elabora en el norte de Tenerife: esta es la lista de los 61 premiados este año
- El Gobierno alarga la estabilización de 700 interinos hasta después del verano
- El niño fallecido en Fuerteventura tras caer de un patinete era de Gran Canaria
- La IA apuesta a que la próxima erupción en Tenerife no será en el Teide (y más pronto de lo que piensas)
- Santa Cruz de Tenerife transformará en 2026 otra de sus calles: Puerto Escondido
- San Sebastián de La Gomera sigue adelante en el Grand Prix: se jugará el pase a la final contra este pueblo
- Un anciano vive al raso por fuera del Hospital del Sur tras recibir el alta