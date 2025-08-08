En Directo
Guerra de Ucrania, hoy en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Trump niega que Putin deba reunirse con Zelenski como requisito para encontrarse con él
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que una reunión entre el mandatario ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sea una condición necesaria para que se lleve a cabo un encuentro entre él y el líder ruso.
Así lo expresó ante la prensa un día después de que la Casa Blanca anunciara que Trump pretende reunirse la próxima semana con Putin y luego mantener un encuentro a tres con Zelenski para poner fin a la guerra de Ucrania.
"No, no", respondió Trump al ser preguntado si Putin debe reunirse con Zelenski para poder verse también con el estadounidense.
No obstante, un funcionario de la Casa Blanca dijo a The Washington Post que Trump solo se reuniría con Putin si este accedía a reunirse con Zelenski.
Zelenski reclama una reunión trilateral para negociar un alto el fuego en Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este jueves una reunión trilateral para negociar un alto el fuego en Ucrania, después de que Rusia y Estados Unidos hayan acordado celebrar en los próximos días un encuentro de alto nivel entre sus respectivos jefes de Estado, Vladimir Putin y Donald Trump. "Ucrania debe participar en las negociaciones. La guerra de Rusia es contra Ucrania, contra nuestra independencia (...) Por tanto, el formato de las reuniones de líderes debe ser trilateral", ha declarado durante su discurso vespertino diario antes de agradecer al inquilino de la Casa Blanca "su disposición a buscar soluciones reales". Zelenski ha defendido que en Kiev confían "en que esta guerra puede terminar con una paz duradera, pero cada paso debe ser cuidadosamente considerado para acertar". Por ello, ha pedido la presencia de "la voz de Europa" en dichas reuniones. "Toda decisión que se tome para poner fin a esta guerra y garantizar la seguridad concierne verdaderamente a toda Europa, no solo a un país. Por eso, la voz de Europa debe tener peso en estos procesos", ha declarado el jefe de Estado ucraniano. Además, ha explicado que durante la jornada ha mantenido "numerosas conversaciones y consultas" con sus socios. "Todos coinciden en que la guerra de Rusia contra Ucrania es una guerra en Europa y contra Europa", ha dicho tras agregar que ha hablado, entre otros, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sugerido que Emiratos Árabes Unidos podría ser un "lugar adecuado" para celebrar la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras mantener este jueves un encuentro con el jefe de Estado emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que se encuentra de visita en Moscú. "Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento de este tipo. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Este sería uno de los lugares más adecuados", ha subrayado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias Interfax. Putin se ha mostrado abierto a mantener una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Ya he dicho muchas veces que no tengo nada en contra", ha resaltado, agregando, no obstante, que "deben crearse ciertas condiciones" para que se produzca el encuentro, lo que, a su juicio, está "lejos" de cumplirse.
Ankara habla con Moscú sobre las negociaciones por la paz en Ucrania
El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha hablado este jueves por teléfono con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, sobre el estado de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, sin que trascendiera si abordaron el posible encuentro entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin. Fidan y Lavrov debatieron el estado actual de las negociaciones entre Moscú y Kiev para resolver el conflicto bélico en Ucrania, señala Anadolu, citando fuentes del Ministerio de Exteriores turco. La agencia no hace referencia a una posible participación turca en la preparación del encuentro entre Trump y Putin, que el Kremlin ha confirmado para la próxima semana, aunque sin aclarar dónde se celebraría. Putin indicó hoy que "uno de los lugares más adecuados" sería Emiratos Árabes Unidos, con cuyo presidente, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió este jueves en Moscú, pero sin confirmar esta elección. En el pasado, Turquía, que mantiene muy buenas relaciones con Rusia, pese a apoyar la postura de Ucrania en la guerra, ha servido de lugar tanto para intercambios de prisioneros de guerra como para negociaciones entre delegaciones rusas y ucranianas. Desde mayo pasado, los equipos negociadores de Kiev y Moscú mantuvieron tres reuniones en Estambul, la última el 23 de julio, sin lograrse progresos sustanciales hacia un alto el fuego, que Kiev exige como requisito para negociar un acuerdo más amplio que ponga fin al enfrentamiento armado.
Detenidos dos adolescentes al tratar de envenenar a un militar ruso por orden de Ucrania
Dos adolescentes rusos fueron detenidos por intento de asesinato de un militar al rociar con veneno su coche en Siberia, informó este jueves el Comité de Instrucción de Rusia (CIR). "El CIR está investigando una causa penal contra dos menores de edad residentes de Novosibirsk por intento de asesinato de un sujeto en ejercicio de funciones oficiales", informaron a través de su canal de Telegram. Consideran que los adolescentes actuaron bajo órdenes de los servicios secretos ucranianos, quienes les ofrecieron una recompensa económica por el asesinato de un militar ruso. Para llevar a cabo el crimen, los acusados recibieron tres dosis con sustancias químicas peligrosas de parte de la inteligencia ucraniana. Los jóvenes fueron grabados mientras aplicaban el veneno sobre la palanca del asiento del piloto del vehículo personal del militar, mientras se encontraba estacionado en un aparcamiento público. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso frustró el intento de asesinato evitando daños a la víctima. Actualmente se está investigando de qué clase de sustancia química se trataba.
Putin acepta reunirse la próxima semana con Trump para mitigar su ira por la guerra
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha aceptado reunirse la próxima semana con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, acuerdo que se produjo justo antes de que venciera el ultimátum de diez días de la Casa Blanca para que detenga la guerra en Ucrania. "Hemos acordado la celebración en los próximos días de una reunión bilateral al máximo nivel, es decir entre los presidentes Putin y Trump", anunció este viernes Yuri Ushakov, asesor para política internacional del Kremlin. Putin, que lleva 25 años en el poder, no se reúne con un presidente estadounidense desde junio de 2021, cuando se vio las caras con Joe Biden en Ginebra, lo que no sirvió para evitar la guerra. A su vez, la última vez que se reunió con Trump fue en junio de 2019 en Helsinki. Y Putin dio su brazo a torcer
Rusia derriba otros 43 drones ucranianos sobre tres de sus regiones y Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta mañana otros 43 drones enemigos sobre tres regiones del país y la anexionada península ucraniana de Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
"Entre las 06:20 y las 10:35 hora de Moscú (GMT +3) las defensas antiaéreas derribaron 43 drones ucranianos de ala fija", se afirma en el parte castrense.
El mando militar ruso precisó que 22 aparatos no tripulados fueron abatidos en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, y 18 sobre Crimea.
Hungría asegura que negociaciones entre EEUU y Rusia son un alivio para Europa Central
El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, calificó este jueves las recientes negociaciones entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, como un "alivio" que abre la posibilidad de la paz.
"Las noticias que se hicieron públicas sobre la reunión entre Putin y Witkoff significan un alivio para todos, especialmente para nosotros aquí, en Europa Central, en la vecindad de la guerra", dijo el ministro en Facebook.
Szijjártó agregó que los más de tres años de la guerra en Ucrania han dejado claro que ésta "no terminará en los campos de batalla", sino en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia.
Rusia defiende como prioritaria asociación estratégica con India tras sanciones de EEUU
Rusia defendió hoy como prioritaria la asociación estratégica con la India, objeto de sanciones de Estados Unidos por importar petróleo ruso, durante la visita del asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval.
"Rusia y la India están unidos por fuertes lazos de amistad que han resistido la prueba del tiempo. Para nuestro país es prioritario el fortalecimiento de la asociación estratégica, privilegiada y especial con la India", dijo Serguéi Shoigú, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, al reunirse con Doval, según las agencias locales.
