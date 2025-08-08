EEUU
Fallece a los 97 años el astronauta Jim Lovell, origen de "Houston, tenemos un problema"
Viajó en cuatro ocasiones al espacio, aunque la más recordada de todas fue la del Apolo 13 en 1970
EFE
El exastronauta de la NASA Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores en el espacio, falleció a los 97 años en el estado de Illinois, Estados Unidos, según informó este viernes la agencia espacial estadounidense.
"La NASA envía sus condolencias a la familia del Capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas. El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo. Lamentamos su fallecimiento al tiempo que celebramos sus logros", expresó la agencia.
Lovell viajó en cuatro ocasiones al espacio, aunque la más recordada de todas fue la Apolo 13 en 1970, que tuvo que abortar el alunizaje previsto por la explosión de un tanque de oxígeno días después el despegue.
Fue en este momento cuando Lovell, comandante de la misión, pronunció la célebre frase: "Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí"; que más tarde acabaría popularizándose como "Houston, tenemos un problema".
La misión, que regresó con éxito a la Tierra, fue incluso objeto de una película, Apolo 13 (1995), que narra su historia.
"Como comandante de la misión Apolo 13, su serenidad y fortaleza bajo presión ayudó a la tripulación a regresar sana y salva a la Tierra y demostró la rapidez de pensamiento y la innovación que inspiraron las futuras misiones de la NASA", indicó la agencia estadounidense en su comunicado.
- El extraño caso de Buenavista del Norte: cómo el cuarto municipio menos poblado de Tenerife acarrea la segunda deuda más alta
- El peatonal de la avenida de Anaga tendrá un Brunelli's: el Grupo Loro Parque abrirá un restaurante en Santa Cruz de Tenerife
- La jubilación parcial llegará a 4.000 empleados públicos en tres años
- Expropiaciones en Santa Cruz de Tenerife por 331.600 euros para urbanizar Juan Marín
- El Mejor Queso de Canarias 2025 se elabora en el norte de Tenerife: esta es la lista de los 61 premiados este año
- El niño fallecido en Fuerteventura tras caer de un patinete era de Gran Canaria
- El Gobierno alarga la estabilización de 700 interinos hasta después del verano
- Diecisiete diputados canarios no incluyen sus datos académicos en la web del Parlamento