Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: El Gobierno israelí aprueba la ocupación de Gaza y el control israelí del enclave

Al menos siete personas detenidas en Israel en las marchas contra la ofensiva en Gaza

Palestinos con ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza.

Palestinos con ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza. / EP

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

