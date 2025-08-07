El fuego del sur de Francia se ralentiza, pero aún sigue sin control: "El riesgo sigue siendo muy alto, más que nunca"

La prefectura de Aude ha informado que la ausencia de viento y las temperaturas más bajas de la pasada madrugada ha facilitado la ralentización del incendio que asola desde el pasado martes el macizo de Corbières, a una treintena de kilómetros de la ciudad francesa de Narbona. Sin embargo, las llamas siguen sin control y ya han arrasado unas 16.000 hectáreas, principalmente de masa forestal árboles y arbustos, convirtiéndose en el incendio más importante en el país galo desde 1946.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha expresado por redes sociales su "profundo agradecimiento a todas las fuerzas movilizadas en Aude, más de 2.190 bomberos, 200 gendarmes, voluntarios de asociaciones de seguridad civil homologadas, pilotos, todos los servicios del Estado" y ha mostrado su apoyo a los 11 bomberos heridos. "El incendio aún no se ha estabilizado. El nivel de riesgo sigue siendo muy alto, más que nunca, siga las instrucciones y escuche a las autoridades", ha dicho el ministro.

Por el momento, se ha pedido a la población de los municipios de la zona afectada que permanezca confinada, a menos que se ordene la evacuación. Quienes han dejado sus viviendas aún no pueden volver. El incendio, que en su inicio avanzó rápidamente a seis kilómetros por hora a consecuencia del viento y la vegetación seca, ha provocado la quema de 36 viviendas y 40 vehículos calcinados. Durante la noche del miércoles al jueves se habilitaron 17 centros de alojamiento temporal en 17 municipios a los que acudieron 1.759 personas.

Más de 2.100 bomberos y 200 gendarmes siguen trabajando para combatir las llamas, tanto por medios terrestres como aéreos. Este miércoles se realizaron 130 lanzamientos, incluidos 55 con Canadairs, 35 con Dash y 40 con helicópteros. Francia también ha desplegado al Ejército para dar apoyo y ayudar en la extinción.

Los 13 heridos, dos de ellos críticos, siguen siendo atendidos. De ellos hay 11 bomberos. También se busca a tres personas desaparecidas. A causa de las llamas murió una mujer de 65 años atrapada por las llamas en su casa de Saint-Laurent-die-la-Cabrerisse. Los vecinos informaron a medios locales que la mujer no quería abandonar a su perro y por eso se negó a abandonar la vivienda.

Investigación abierta

La Brigada de Investigación de Carcassonne y la fiscalía de esta localidad tienen una investigación abierta para determinar las causas del incendio. Por el momento se tiene claro que fue a consecuencia de la acción humana, ya que las llamas comenzaron en la carretera, cerca del túnel entre Ribaute y Lagrasse el martes sobre las 16 horas.

Por eso, el Ayuntamiento de Ribaute, uno de los más afectados por las llamas, pidieron ayuda a la población para que informen de si vieron "un vehículo o individuo sospechoso" en esta zona, ya que su alcalde considera que pudo iniciarse las llamas por el lanzamiento de una colilla. "Cada testimonio puede ser crucial para comprender las circunstancias de este incidente", asegura también el municipio.

Pese a esto, en su viaje a la zona afectada el primer ministro galo, François Bayrou, apuntó este miércoles que el origen del fuego podría estar relacionado con "actividades al borde de la carretera". Por su parte, la fiscalía de Carcasona ha aclarado que, de momento, ningún hallazgo técnico permite esclarecer si el incendio fue provocado. Lo que está claro es que se inició por la acción negligente del hombre