Guerra Israel, Irán y EEUU, hoy en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Netanyahu critica las encuestas "manipuladas" que revelan un apoyo mayoritario a un acuerdo por los rehenes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha tachado de "manipuladas" las recientes encuestas publicadas que revelan que una gran mayoría de la población israelí apoya cerrar un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza.

"Yo también estoy a favor de un acuerdo, pero no os dicen la otra parte. Son encuesta manipuladas para engañar a la gente. No preguntan si quieren un acuerdo para la liberación de los rehenes que deje su sitio a Hamás para que pueda repetir sus violaciones, asesinatos, secuestros e invasiones. No. De lo contrario, el resultado sería el contrario", ha argumentado en un vídeo publicado en su cuenta en la red X.

Netanyahu ha acusado a los medios en hebreo de "hacerse siempre eco de la propaganda de Hamás y siempre están equivocados". "Hemos aceptado un acuerdo, el acuerdo marco de (el enviado especial de Estados Unidos, Steve) Witkoff y después la versión modificada que plantearon los mediadores. La aceptamos. Hamás la rechazó", ha asegurado.