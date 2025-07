Guerra de Ucrania, hoy en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski dice que ahora es "evidente" que es Rusia la que bloquea un alto el fuego

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este jueves que ahora "es evidente que es Rusia la que bloquea los esfuerzos de paz" y el alto el fuego propuesto por Estados Unidos, al participar en una reunión virtual de la Coalición de Voluntarios liderada por el Reino Unido y Francia. El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, encabezan este encuentro sobre estrategia militar desde el Reino Unido, durante la visita de Estado de tres días del dirigente galo. Otros socios se conectaron por internet desde la conferencia de apoyo a Ucrania que se celebra en Roma, con la participación, por primera vez, de un delegado de Estados Unidos, hasta ahora distanciado de esta iniciativa europea de respaldo a Kiev. En su intervención ante las cámaras, Zelenski expresó su confianza en el avance de la Coalición de Voluntarios, concebida para velar por la paz en Ucrania una vez se consiguiera el cese de las hostilidades entre la antigua república soviética y Moscú. El líder ucraniano dijo que el primer semestre de este año ha dejado claro que es el presidente ruso, Vladímir Putin, quien rechaza los esfuerzos para un alto el fuego y además "no solo continúa con sus ataques en el frente e intenta expandir la guerra, sino que también sigue invirtiendo enormes recursos en la producción de armas". "Putin planea seguir luchando y no busca una salida a este conflicto", declaró el mandatario, que admitió no obstante que la presión de los aliados le ha creado "problemas estratégicos".