El Partido Socialista francés anuncia una moción de censura contra Bayrou

El Partido Socialista francés (PS) anunció que presentará una moción de censura contra el primer ministro, François Bayrou, después del fracaso de las negociaciones sobre la reforma de las pensiones de 2023.

El líder socialista, Boris Vallaud, hizo pública la decisión del partido este martes durante la sesión de preguntas de la Asamblea Nacional: "Cumplir la palabra es la base misma de un sistema democrático", declaró Vallaud, quien acusó al primer ministro de no respetar el acuerdo de no censura con el Partido Socialista alcanzado el pasado enero. Este pacto se basaba en garantizar la no censura de los textos presupuestarios, a cambio de varias concesiones en la reciente aprobada reforma de las pensiones. Sin embargo, el lunes, la Confederación Francesa Democrática de Trabajadores (CFDT), el principal sindicato del país, daba por “fracasadas” las negociaciones al no llegar a ningún acuerdo con el gobierno tras días de conversaciones.

“Usted ha asumido compromisos sobre este tema que no ha cumplido (...) Esto nos obliga, señor primer ministro, a presentar una moción de censura contra su Gobierno”, declaró el líder de los socialistas frente a la Cámara.

Desde hace días, la amenaza de la censura planeaba sobre Bayrou. Las reuniones con los representantes sociales no han conseguido dar sus frutos y la posibilidad de una caída de su Ejecutivo fue cobrando fuerza, especialmente tras la reacción favorable de los insumisos al anuncio del Partido Socialista.

Jean-Luc Mélenchon celebró la "oposición frontal" a Bayrou, y señaló en tono jocoso que “el Partido Socialista, por fin, está recuperando la cordura”. Sin embargo, el apoyo de La Francia Insumisa, junto con el resto de la izquierda, no sería suficiente para tumbar a François Bayrou: la moción necesitaría el apoyo de la extrema derecha de Marine Le Pen, cuya formación cuenta con el mayor número de escaños en la Asamblea. Por ahora, Agrupamiento Nacional ha descartado sumarse a la iniciativa, pese a las presiones de la izquierda.

Bayrou no pierde la esperanza

Los socialistas planean presentar su moción antes del fin del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, que está previsto que finalice el lunes 30 de junio, pero François Bayrou no pierde la esperanza y sigue creyendo en una vía para alcanzar un acuerdo entre los interlocutores sociales.

"El objetivo del trabajo que me he propuesto es encontrar una vía y debería culminar en un texto que pueda ser examinado por la representación nacional (...) Estoy convencido de que existe una vía, aunque muy difícil, que puede conducir a una salida a este impasse", insistió el jefe de gobierno.

Este martes, Bayrou volvió a tender la mano a sindicatos y patronal, convocándolos a una nueva reunión en el Palacio de Matignon con la esperanza de superar los desacuerdos y evitar una nueva crisis de gobernabilidad.

Desde que el presidente Emmanuel Macron ordenó la disolución de la Asamblea Nacional y convocó elecciones legislativas anticipadas el pasado junio, el Parlamento quedó dividido en tres grandes bloques, dejando al Ejecutivo en minoría, y dependiendo del apoyo de socialistas.

Un Gobierno que ya mostró signos de fragilidad con el anterior primer ministro, Michel Barnier, quien fue destituido tras perder una moción de censura en diciembre. Su sucesor, François Bayrou, hasta ahora había conseguido sortear los obstáculos y mantener a raya la amenaza de la censura, gracias a la promesa de revisar la impopular reforma de las pensiones, pero este pacto parece que no ha conseguido materializarse, y de nuevo, el Ejecutivo se encuentra al borde del abismo.