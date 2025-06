¿Guerra ilegal? Trump ordenó el ataque contra Irán sin la aprobación del Congreso

La madrugada del domingo, Donald Trump anunció que Estados Unidos se había unido a la guerra de Israel contra Irán al bombardear tres importantes plantas nucleares del país persa. Lo hizo sin consultar al Congreso ni informar a los demócratas, una acción unilateral que sus críticos han tachado de ilegal y de equivalente a una declaración de guerra.

Altos cargos de la administración Trump han salido en tromba en las últimas horas a defender públicamente que se trata de un ataque limitado y no de una guerra. "No estamos en guerra con Irán. Estamos en guerra con el programa nuclear iraní", ha señalado el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. "Esto no es una guerra contra Irán", ha reiterado el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sin embargo, el propio Trump ha sugerido que la acción militar de Washington podría ir más allá, abriendo la puerta a un hipotético derrocamiento de la teocracia islamista. "Si el actual régimen iraní es incapaz de HACER QUE IRÁN SEA GRANDE OTRA VEZ, ¿por qué no habría un cambio de régimen?", señaló el domingo.

Poder del Congreso

La Constitución de EEUU, en vigor desde 1789, otorga solamente al Congreso el poder de "declarar la guerra", "establecer normas sobre capturas terrestres y marítimas" y "reclutar y mantener ejércitos". Lo hace en la sección 8 del artículo primero.

Esta cláusula, que se introdujo para limitar el poder del presidente, ha sido citada por demócratas y algunos republicanos para denunciar que Trump ha actuado unilateralmente sin consentimiento del brazo legislativo y que su orden de bombardear Irán viola la carta magna estadounidense.

El Congreso estadounidense solo ha declarado formalmente la guerra en cinco ocasiones, y ninguna desde la Segunda Guerra Mundial, informa The New York Times. George W. Bush si acudió a la cámara para solicitar autorización para el uso de las fuerzas armadas en Afganistán e Irak, pero lo hizo a través de una fórmula legal equivalente a la declaración formal. Su sucesor, Barack Obama, no bombardeó Siria al temer una negativa del Congreso.

Poder del presidente

No obstante, en el segundo artículo se especifica que el poder ejecutivo está depositado en el presidente y que éste es Comandante en Jefe del Ejército y de la Marina de los EEUU.

Vance y halcones republicanos como Lindsey Graham han utilizado esta estipulación constitucional para justificar que Trump tiene "toda la autoridad que necesita" para ordenar el ataque contra Irán.

Presidentes tanto demócratas como republicanos se han apoyado en interpretaciones del artículo segundo de la Constitución para justificar acciones militares sin necesitar el apoyo de los legisladores. Lo hizo Ronald Reagan al atacar Libia, Granada y Líbano; George H. W. Bush al invadir Panamá o Bill Clinton al bombardear a los serbios de Yugoslavia.

Aunque el Congreso introdujo en 1973 una resolución para obligar al presidente a "consultar toda participación en hostilidades", esta no se ha hecho cumplir.

Ley internacional

Varios juristas y académicos entrevistados por The New York Times remarcan que EEUU está sin duda en guerra con Irán y que, al violar la soberanía de otro miembro de Naciones Unidas, Trump ha violado la ley internacional.

La administración argumenta que Irán supone una amenaza "inminente", un atributo que podría ayudar a justificar legalmente su actuación. Sin embargo, ese requisito es de difícil aplicación en este caso, pues incluso los servicios de inteligencia estadounidenses han señalado que Teherán aún no ha decidido si fabricará o no una bomba nuclear.