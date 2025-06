Von der Leyen y Meloni intentan cautivar a África frente el avance de China y el repliegue de EEUU

En medio de la preocupación en África por la retirada de EEUU de diversos proyectos de cooperación y ayuda, y con el objetivo fijo de evitar la migración desde este continente, Giorgia Meloni y Ursula von der Leyen intentan abrirse un hueco entre los líderes africanos. Es la conclusión que permite la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA), liderada por la primera ministra italiana y la presidenta de la Comisión Europea este viernes en Roma.

El resultado más tangible de la reunión, de hecho, han sido unos acuerdos en los que se firmaron proyectos por unos 1.200 millones de euros en inversiones europeas en África. Un monto, a corto plazo, destinado a favorecer las economías africanas; a largo término, para desalentar los flujos migratorios procedentes del continente. Lo que se haría aunando esfuerzos del Plan Mattei, la gran apuesta de Meloni para fomentar el desarrollo africano y detener la inmigración irregular procedente de allí, y la estrategia de inversiones y cooperación de la UE, el Global Gateway.

"Mientras otros países recortan fondos, nosotros invertimos", ha afirmado Von der Leyen. "Todos sabemos que África necesita su talento, sus competencias, sus empresarios y su mano de obra. Nuestra asociación en materia de migración no se refiere solo a la migración en sí", ha añadido. "África es un continente en el que se juega el futuro de Europa. Reforzar África significa también reforzar Europa, construyendo juntos las condiciones para una estabilidad común", ha coincidido Meloni, desde la monumental residencia italiana de Villa Pamphili, donde se llevó a cabo la reunión.

Reducir la necesidad

En la cumbre The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent, la italiana ha ilustrado así su llamado plan Mattei, cuyo eje central en el papel sería la creación de oportunidades en África para reducir la necesidad de migración. Una propuesta que Meloni ya lleva algunos años promoviendo y que se inspira en una especie de plan Marshall para África.

Con ello, Meloni, Von der Leyen y Youssouf sellaron los acuerdos que apuntalan tres proyectos estratégicos. El primero, por valor de 250 millones de euros, atañe al Corredor de Lobito, un proyecto ferroviario que quiere unir los puertos del Atlántico africano con las minas del corazón del continente a través de Angola y por el que Occidente y China compiten. El segundo es una garantía europea por 110 millones de euros a los proyectos italianos de cultivo sostenible del café en África, mientras que el tercero permitirá extender a la costa oriental del continente el Blue Raman, un cable submarino con el que la UE quiere establecer una conexión a la India y los países del Golfo.

Aliviar la deuda

Según ha explicado la italiana, su Gobierno incluso estaría trabajando con la UE para que se lleve adelante un plan de alivio de la deuda de los países africanos. En un plazo de 10 años, "esta operación completa nos permitirá convertir unos 235 millones de euros de deuda en proyectos de desarrollo que se implementarán localmente", ha explicado.

El plan ha sido recibido con agrado por parte del presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf. "Los países de la UA aprecian este sostén constructivo y centrado en resultados", ha dicho Youssouf. "Muchas delegaciones africanas están aquí hoy. Estos planes son fundamentales", ha agregado, al puntualizar que, según él, el Corredor de Lobito favorecerá los intercambios comerciales entre naciones africanas. "Esto también eliminará la pobreza en muchos países", ha opinado. "Estamos en el camino correcto en la relación entre África y Europa".